Letní výbava pro vnoučata? Babičky oblehly Pepco kvůli absurdním slevám

20. 6. 2025 – 14:12 | Magazín | Alexej Chundryl

Léto klepe na dveře a s ním i čas výletů, koupališť a slunečných dnů na zahradě. Pro mnoho babiček je to příležitost potěšit své vnoučky drobnostmi, které využijí celé prázdniny.

A právě teď nabízí řetězec Pepco cenově dostupné letní vybavení, které dětem vykouzlí úsměv na tváři – a babičkám nezruinuje peněženku.

Pro malé rošťáky: Oblečení na pláž se Sonicem

Klukům letos kraluje ikonický modrý ježek Sonic. V Pepcu pořídíte trička, kraťasy nebo celé letní sety s tímto oblíbeným hrdinou. Lehké, prodyšné a ideální jak na pláž, tak na hřiště nebo zahradu. Oblečení je navíc navržené s ohledem na pohyb a pohodlí, takže malé dobrodruhy nic nebude omezovat při letních hrách.

Pro malé princezny: Bluey přichází na scénu

Holčičky se zamilují do letních kousků s motivy animované fenky Bluey. Veselé barvy, příjemné materiály a pohodlné střihy – přesně to, co děti potřebují na teplé dny. Pepco nabízí letní šatičky, tílka i kraťasy, které se budou hodit jak k vodě, tak na běžné nošení. A díky oblíbeným motivům se z oblečení může stát i malý dárek, který potěší i mimo narozeniny.

Slunečník – stín vždy po ruce

K vodě nebo na zahradu je slunečník základ. V Pepcu ho pořídíte za přívětivou cenu, ať už ho chcete zapíchnout k bazénu, vzít s sebou na koupaliště nebo vytvořit dětem stín na pískovišti. Praktický a skladný doplněk, který by neměl v letní výbavě chybět.

Dětské plavky pro kluky i holky

Když je čas na vodní radovánky, přijdou na řadu i nové plavky. V Pepcu je najdete v pestrých designech a různých velikostech – ať už pro nejmenší caparty nebo školáky. Ať už vsadíte na postavičky, zvířátka nebo klasické vzory, děti si nové plavky zamilují. Babičky navíc ocení praktickou cenu a jednoduchý výběr.

Pepco se opět ukazuje jako spolehlivý parťák pro rodinné nákupy. Letní oblečení a doplňky s oblíbenými motivy, které děti milují, jsou dostupné, pohodlné a navržené s citem pro detaily. Pro babičky, které chtějí svým vnoučatům udělat radost, je to ideální zastávka na cestě k létu plnému her, smíchu a společných chvil.