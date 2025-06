Neobyčejná Anna Polívková se nebojí být svá: takhle úchvatně vypadá, když vsadí na svůj ženský styl

6. 6. 2025 – 13:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zábavná, charismatická a se stylem, který si na nic nehraje. Anna Polívková překvapila neotřelým pojetím ženskosti, které jí nesmírně sluší. Když vsadí na přirozenost a špetku odvahy, výsledek je jednoduše dechberoucí.

Dcera slavného Bolka Polívky, které jako by z oka vypadla, zůstala věrná i podobnému hereckému žánru. V komediálních rolích působí naprosto přirozeně a její smysl pro humor je nakažlivý. Přestože jí komedie nesmírně sluší, zvládá s lehkostí i vážnější polohy. Přesvědčivě to ukázala například ve filmu Po čem muži touží 2, kde její civilní projev a osobitý šarm dodaly postavě nečekanou hloubku. Herecký talent však nezdědila jen po otci. Její maminkou je Evelyna Steimarová, představitelka slavného hereckého rodu Steimarů, kterou diváci znají například z filmů Anděl svádí ďábla nebo Dobří holubi se vracejí. Ve svém soukromí si Anna střeží klid, ale je známá svou nespoutanou energií, originalitou a láskou k tanci, kterému se naplno věnovala třeba i v soutěži StarDance.

Anně Polívkové je přirozené i módní pole

Anna Polívková mimo filmové plátno překvapuje stejně jako na něm. Jen místo replik pracuje s barvami, střihy a výjimečným citem pro vlastní styl. Její módní volby nejsou okázalé, ale rozhodně nezůstávají bez povšimnutí. Nebojí se ženských šatů a vždy do nich přidá něco svého jako nadhled, vtip nebo špetku noblesního šansonu. A ano, něco z téhle nespoutané elegance jí mohla s lehkostí předat i její nevlastní maminka Chantal Poullain.

zdroj: Profimedia

Když jemnost potká odvahu

Anna Polívková znovu potvrdila, že v módě jí to ladí stejně jako na jevišti. Na filmovém festivalu vsadila na rozevláté maxi šaty s éterickým potiskem, které připomínají akvarel rozpitého léta. Jemné pastelové odstíny na bílém podkladu působí jako malba. Lehké, nespoutané a zároveň plné ženské síly. Kontrastní pásek v sytě modré barvě celý look zpevnil, aniž by ho přetlačil.

Tento outfit krásně ukazuje, že i romantický styl může mít pevný střed. Stačí jeden nečekaný prvek a vše působí současně, svěže a jinak. Kombinace je jako odraz hereččiny osobnosti. Originální, jemná a přitom sebevědomá. V naší módní koláži jsme se nechali inspirovat paletou mořských květin a letní oblohou prozářenou čistotou. Vznikla tak vizuální poezie, která ladí s její duší i přirozeným půvabem.

zdroj: Profimedia

Divoká v detailech, klidná v postoji

Zvířecí vzory znovu kralují módním přehlídkám i městským ulicím a Anna Polívková ukazuje, jak je nosit s lehkostí a osobitostí. Oblékla maxi šaty s leopardím motivem, který v jejím podání nepůsobí dravě, ale spíš jako promyšlená hra kontrastů mezi přírodním instinktem a vnitřním klidem. Volný střih nechává vyniknout pohybu látky a délka až ke kotníkům dodává celku důstojnost, aniž by mu ubírala na ženskosti.

A není divu, leopardí potisk je trendem i letošního roku, jak potvrdily přehlídky značek jako Dior, Saint Laurent, Versace nebo Roberto Cavalli. Návrháři ho představili jako sofistikovaný prvek v kombinaci s klasickými siluetami a tlumenou barevností. V naší módní koláži jsme se inspirovali silou ženského archetypu, spojením intuice, elegance a odvahy být jiná. Tyto šaty mají v sobě divoký rytmus, ale Anna jim vdechla něhu a civilnost. Ukázala, že zvířecí vzor už dávno není jen symbolem extravagance, ale může být i tichým vyjádřením postoje.

K těmto šatům můžete s klidem zvolit páskové sandály pro každodenní svěží look, sandály na podpatku pro večerní akci nebo klidně letní kozačky, pokud chcete dodat stylingu nečekanou hravost a špetku bohémské volnosti.

zdroj: Profimedia

Zebra po svém

Zebří vzor, ale úplně jinak, než jak ho známe z přehlídek plných extravagance. Herečka dostává tento divoký motiv na nečekaně kultivovanou podobu. Midi šaty s decentními černobílými pruhy na krémovém podkladu působí jako moderní interpretace grafického minimalismu. Žádný křik, žádná přemíra trendovosti, jen vyvážený dialog mezi odvahou a elegancí.

Stylově je tento model přesně na pomezí městského sofistikovaného vzhledu a večerní jednoduchosti. Doplňky zůstávají v tlumené rovině, což dává prostor vyniknout samotnému střihu a vzoru. Inspirovali jsme se přírodní geometrií a optickými klamy, které dokážou na první pohled zaujmout, ale na ten druhý překvapit svou krotkostí. Celek jsme navrhli s důrazem na kontrastní siluety a pevný základ v podobě doplňků. Rozšířené kozačky nebo lodičky na robustnější platformě dodávají modelu jistotu a vyváženost.