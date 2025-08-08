Dnes je pátek 8. srpna 2025., Svátek má Soběslav
8. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Žanet Ka

Jak zvládnout hormonální chaos a znovu najít rovnováhu?: Perimenopauza pod kontrolou
zdroj: Freepik.com
Perimenopauza v těle ženy dokáže rozpoutat velmi osobní bouři. Hormonální změny, změny nálad, únava, ale i ztráta pevné půdy pod nohama. Přechodová fáze, která se neptá, jestli je vhodný čas.

Co je perimenopauza a kdy přichází?

Perimenopauza označuje období přechodu mezi plodným věkem a menopauzou, tedy obdobím, kdy žena definitivně přestane menstruovat. Nejde ale o náhlý skok. Je to spíš pozvolný západ slunce, který může trvat i několik let (někdy 4-8, ale u některých žen i déle).

Začíná obvykle mezi 40. a 50. rokem věku, i když některé ženy mohou příznaky pociťovat už v 35. V tomto období klesá hladina estrogenu, hormonální rovnováha se mění a tělo i psychika na to reagují po svém.

Typické příznaky perimenopauzy

Není to jen o vynechání menstruace. Mnoho žen začne tušit, že „něco se děje“, podle celé palety symptomů:

  • Náhlé výkyvy nálad- plačtivost, podrážděnost, úzkost
  • Nespavost a časté buzení- budíte se v noci kolem třetí? Typické.
  • Návaly horka a noční poceníNepravidelný menstruační cyklus- může být delší, kratší, silnější i slabší
  • Únava, vyčerpání, brain fog- máte pocit, že vám někdo „vymazal mozek“
  • Ztráta libida, vaginální suchostPřibývání na váze (hlavně kolem břicha)
  • Bolesti hlavy, kloubů, zhoršená pleť, vypadávání vlasů

Každá žena to prožívá jinak. Některé přechod téměř nepostřehnou, jiné se cítí, jako by se jim tělo vzbouřilo.

Co se děje v těle? A proč to tak bolí na duši?

Estrogen a progesteron jsou nejen „reprodukční hormony“, ale i mocní dirigenti ženské pohody. Ovlivňují náladu, spánek, metabolismus, kostní hustotu i kardiovaskulární zdraví. Když jejich hladina začne kolísat, tělo je v permanentním přizpůsobování.

Mozek dostává zmatené signály. Termoregulační centrum reaguje přehnaně (proto návaly). Nervový systém je přecitlivělý, proto se hůře spí a snadno rozrušíme. Není divu, že se žena cítí „mimo sebe“. Není to slabost. Je to chemie.

Psychika v přechodu: zranitelnost i síla

Perimenopauza není jen fyzická změna. Je to i psychologický milník. Děti odcházejí z domova. Kariéra se může zdát vyčerpávající. Objevují se otázky: „Kdo vlastně jsem, když už nejsem tou, kterou jsem bývala?“

Toto období často přináší hlubokou introspekci, smutek i potřebu změny. Ale právě tady začíná síla. Nové sebevědomí, osvobození od očekávání. Je to čas, kdy ženy často hledají nový smysl. A nacházejí ho.

Jak si můžete pomoci?

Perimenopauza nemusí být utrpením. Může to být doba péče. Opravdové, vědomé péče o sebe. Zde jsou osvědčené cesty, které pomáhají:

1. Výživa jako základ
  • Jezte vyváženě, pravidelně, plnohodnotně- zelenina, luštěniny, celozrnné produkty, omega-3 mastné kyseliny.
  • Fytoestrogeny (např. tofu, lněná semínka, sója) mohou zmírnit výkyvy.
  • Omezte cukr, alkohol a zpracované potraviny, zhoršují návaly a nálady.
2. Pohyb a dech
  • Jóga, svižná chůze, tanec, pilates- tělo potřebuje pružnost, sílu a endorfiny.
  • Dechová cvičení a meditace pomáhají regulovat nervový systém.
3. Kvalitní spánek
  • Choďte spát ve stejnou dobu. Větrejte. Mobil odložte hodinu před spaním.
  • Pomáhá magnézium, meduňkový čaj, levandule.
4. Podpora psychiky
  • Mluvte. S přítelkyněmi, partnerem, terapeutem.
  • Nepotlačujte emoce, ale zkuste je zvědomit a přijmout.
  • Věnujte se sobě, svým snům, zájmům.
5. Hormonální terapie?
  • Pro některé ženy je vhodná HRT (hormonální substituční terapie)- pomáhá zmírnit symptomy, ale musí být pečlivě zvažována s lékařem.
  • Existují i přírodní doplňky, např. červený jetel, drmek, maca, ale i ty je vhodné konzultovat.

Přírodní pomocníci v perimenopauze

(Doporučujeme konzultaci s lékařem či lékárníkem, i příroda má svou sílu.)

Název

Účinek

Forma

Drmek obecný 

Podpora hormonální rovnováhy, upravuje cyklus, zmírňuje PMS i perimenopauzální příznaky

Kapky, tablety, tinktury

Červený jetel

Obsahuje fytoestrogeny, pomáhá při návalech horka a nočním pocení

Čaje, tablety, kapsle

Maca peruánská

Zvyšuje energii, libido, stabilizuje nálady

Prášek do smoothie, kapsle

Řemhohoj 

Úleva od návalů, podrážděnosti, úzkostí

Tinktura, kapsle

Lněné semínko

Přírodní fytoestrogeny, podpora trávení a hormonální rovnováhy

Mleté do jogurtu, kaší, smoothie

Ashwagandha

Adaptogen, který zklidňuje nervy a zlepšuje spánek

Prášek nebo kapsle

Šalvěj lékařská

Potlačuje nadměrné pocení a návaly

Čaj, tinktura, kapsle

GABA, hořčík, vitamín B6

Podpora spánku, nervové soustavy a nálady

Doplněk stravy, jednotlivě nebo v komplexu

Nezapomeňte na vitamin D a vápník- důležité pro zdraví kostí, které v tomto období bývá ohroženo.

Kdy zajít k lékaři?

Pokud jsou příznaky perimenopauzy vysilující nebo nejasné, rozhodně neváhejte vyhledat pomoc. Gynekolog vám může provést hormonální profil, vyloučit jiné příčiny potíží a navrhnout léčbu na míru. Nejste přecitlivělá, vaše potíže jsou skutečné.

Malé velké shrnutí na závěr

Perimenopauza je přechod, ale ne konec. Je to proměna. Tělesná, duševní, spirituální. Ano, někdy bolí. Ale v té bolesti se rodí nová verze ženy- silnější, odvážnější, hlubší. Taková, která už ví, že láska k sobě není luxus, ale nutnost.

Ať se právě nacházíte kdekoli na své cestě, mějte se rády. Poslouchejte své tělo.

