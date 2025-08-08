Jak zvládnout hormonální chaos a znovu najít rovnováhu?: Perimenopauza pod kontrolou
8. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Žanet Ka
Perimenopauza v těle ženy dokáže rozpoutat velmi osobní bouři. Hormonální změny, změny nálad, únava, ale i ztráta pevné půdy pod nohama. Přechodová fáze, která se neptá, jestli je vhodný čas.
Co je perimenopauza a kdy přichází?
Perimenopauza označuje období přechodu mezi plodným věkem a menopauzou, tedy obdobím, kdy žena definitivně přestane menstruovat. Nejde ale o náhlý skok. Je to spíš pozvolný západ slunce, který může trvat i několik let (někdy 4-8, ale u některých žen i déle).
Začíná obvykle mezi 40. a 50. rokem věku, i když některé ženy mohou příznaky pociťovat už v 35. V tomto období klesá hladina estrogenu, hormonální rovnováha se mění a tělo i psychika na to reagují po svém.
Typické příznaky perimenopauzy
Není to jen o vynechání menstruace. Mnoho žen začne tušit, že „něco se děje“, podle celé palety symptomů:
- Náhlé výkyvy nálad- plačtivost, podrážděnost, úzkost
- Nespavost a časté buzení- budíte se v noci kolem třetí? Typické.
- Návaly horka a noční poceníNepravidelný menstruační cyklus- může být delší, kratší, silnější i slabší
- Únava, vyčerpání, brain fog- máte pocit, že vám někdo „vymazal mozek“
- Ztráta libida, vaginální suchostPřibývání na váze (hlavně kolem břicha)
- Bolesti hlavy, kloubů, zhoršená pleť, vypadávání vlasů
Každá žena to prožívá jinak. Některé přechod téměř nepostřehnou, jiné se cítí, jako by se jim tělo vzbouřilo.
Co se děje v těle? A proč to tak bolí na duši?
Estrogen a progesteron jsou nejen „reprodukční hormony“, ale i mocní dirigenti ženské pohody. Ovlivňují náladu, spánek, metabolismus, kostní hustotu i kardiovaskulární zdraví. Když jejich hladina začne kolísat, tělo je v permanentním přizpůsobování.
Mozek dostává zmatené signály. Termoregulační centrum reaguje přehnaně (proto návaly). Nervový systém je přecitlivělý, proto se hůře spí a snadno rozrušíme. Není divu, že se žena cítí „mimo sebe“. Není to slabost. Je to chemie.
Psychika v přechodu: zranitelnost i síla
Perimenopauza není jen fyzická změna. Je to i psychologický milník. Děti odcházejí z domova. Kariéra se může zdát vyčerpávající. Objevují se otázky: „Kdo vlastně jsem, když už nejsem tou, kterou jsem bývala?“
Toto období často přináší hlubokou introspekci, smutek i potřebu změny. Ale právě tady začíná síla. Nové sebevědomí, osvobození od očekávání. Je to čas, kdy ženy často hledají nový smysl. A nacházejí ho.
Jak si můžete pomoci?
Perimenopauza nemusí být utrpením. Může to být doba péče. Opravdové, vědomé péče o sebe. Zde jsou osvědčené cesty, které pomáhají:
1. Výživa jako základ
- Jezte vyváženě, pravidelně, plnohodnotně- zelenina, luštěniny, celozrnné produkty, omega-3 mastné kyseliny.
- Fytoestrogeny (např. tofu, lněná semínka, sója) mohou zmírnit výkyvy.
- Omezte cukr, alkohol a zpracované potraviny, zhoršují návaly a nálady.
2. Pohyb a dech
- Jóga, svižná chůze, tanec, pilates- tělo potřebuje pružnost, sílu a endorfiny.
- Dechová cvičení a meditace pomáhají regulovat nervový systém.
3. Kvalitní spánek
- Choďte spát ve stejnou dobu. Větrejte. Mobil odložte hodinu před spaním.
- Pomáhá magnézium, meduňkový čaj, levandule.
4. Podpora psychiky
- Mluvte. S přítelkyněmi, partnerem, terapeutem.
- Nepotlačujte emoce, ale zkuste je zvědomit a přijmout.
- Věnujte se sobě, svým snům, zájmům.
5. Hormonální terapie?
- Pro některé ženy je vhodná HRT (hormonální substituční terapie)- pomáhá zmírnit symptomy, ale musí být pečlivě zvažována s lékařem.
- Existují i přírodní doplňky, např. červený jetel, drmek, maca, ale i ty je vhodné konzultovat.
Přírodní pomocníci v perimenopauze
(Doporučujeme konzultaci s lékařem či lékárníkem, i příroda má svou sílu.)
|
Název
|
Účinek
|
Forma
|
Drmek obecný
|
Podpora hormonální rovnováhy, upravuje cyklus, zmírňuje PMS i perimenopauzální příznaky
|
Kapky, tablety, tinktury
|
Červený jetel
|
Obsahuje fytoestrogeny, pomáhá při návalech horka a nočním pocení
|
Čaje, tablety, kapsle
|
Maca peruánská
|
Zvyšuje energii, libido, stabilizuje nálady
|
Prášek do smoothie, kapsle
|
Řemhohoj
|
Úleva od návalů, podrážděnosti, úzkostí
|
Tinktura, kapsle
|
Lněné semínko
|
Přírodní fytoestrogeny, podpora trávení a hormonální rovnováhy
|
Mleté do jogurtu, kaší, smoothie
|
Ashwagandha
|
Adaptogen, který zklidňuje nervy a zlepšuje spánek
|
Prášek nebo kapsle
|
Šalvěj lékařská
|
Potlačuje nadměrné pocení a návaly
|
Čaj, tinktura, kapsle
|
GABA, hořčík, vitamín B6
|
Podpora spánku, nervové soustavy a nálady
|
Doplněk stravy, jednotlivě nebo v komplexu
Nezapomeňte na vitamin D a vápník- důležité pro zdraví kostí, které v tomto období bývá ohroženo.
Kdy zajít k lékaři?
Pokud jsou příznaky perimenopauzy vysilující nebo nejasné, rozhodně neváhejte vyhledat pomoc. Gynekolog vám může provést hormonální profil, vyloučit jiné příčiny potíží a navrhnout léčbu na míru. Nejste přecitlivělá, vaše potíže jsou skutečné.
Malé velké shrnutí na závěr
Perimenopauza je přechod, ale ne konec. Je to proměna. Tělesná, duševní, spirituální. Ano, někdy bolí. Ale v té bolesti se rodí nová verze ženy- silnější, odvážnější, hlubší. Taková, která už ví, že láska k sobě není luxus, ale nutnost.
Ať se právě nacházíte kdekoli na své cestě, mějte se rády. Poslouchejte své tělo.