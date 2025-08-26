Dnes je úterý 26. srpna 2025., Svátek má Luděk
Počasí dnes 23°C Polojasno

Jak zpomalit stárnutí: 6 nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

26. 8. 2025 – 6:14 | Zpravodajství | Alex Vávra

Jak zpomalit stárnutí: 6 nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Chcete vypadat mladší, než kolik vám ukazuje občanka? Nemusíte utrácet tisíce za zázračné krémy – stačí vyhnout se šesti nejčastějším chybám, které pokožku i celé tělo nutí stárnout rychleji.

Stárnutí zastavit nejde – ale rozhodně se dá ovlivnit, jak rychle a jak viditelně se projeví. Zatímco někteří lidé vypadají svěže a vitálně i v devadesáti, jiní začínají předčasně chřadnout. Rozdíl nedělí jen genetika, ale i životní styl. Odborníci se shodují, že existuje několik zásadních faktorů, které mohou proces stárnutí výrazně zpomalit – nebo naopak urychlit.

1. Ochrana před sluncem

Sluneční záření je největším nepřítelem mladistvé pleti. UV paprsky ničí kolagen a urychlují vznik vrásek. Řešení je přitom jednoduché: každodenně používat opalovací krém s SPF minimálně 30, a při pobytu venku jej nanášet každé dvě hodiny znovu. A nezapomeňte – opravdu štědře, ne jen „symbolicky“.

Ochrana zdroj: Profimedia.cz

2. Dostatečná hydratace

Mnohé jemné vrásky nejsou ani tak projevem věku, jako spíš nedostatku tekutin. Kromě pití vody pomůže i pravidelné používání hydratačního krému. Hydratovaná pokožka působí svěže, je pružnější a lépe odolává vnějším vlivům.

Hydratace zdroj: Profimedia.cz

3. Alkohol a kouření

Alkohol tělo vysušuje, zatěžuje játra a okrádá pokožku o živiny. Kouření i vapování zase snižují přísun kyslíku a urychlují vznik vrásek. Pokud chcete pro svou pleť a zdraví udělat jedinou zásadní změnu, pak je to skoncovat s kouřením.

Kouření zdroj: Profimedia.cz

4. Spánek a stres

Právě během spánku se tělo opravuje a regeneruje. Nedostatek odpočinku zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu, který podporuje stárnutí, a zároveň zvyšuje chuť na sladké a nezdravé jídlo. Kvalitní spánek je proto jedním z nejsilnějších anti-ageing prostředků vůbec.

Spánek zdroj: Profimedia.cz

5. Strava a živiny

Cukr a připálená jídla kolagen spíš ničí, zatímco bílkoviny, vitamín C a zinek jej naopak posilují. Strava bohatá na čerstvé ovoce a zeleninu dodává pokožce potřebné vitamíny i elektrolyty. Vysoce průmyslově zpracované potraviny by měly zůstat spíš výjimkou než pravidlem.

Jídlo zdroj: Profimedia.cz

6. Pohyb a péče o pleť

Pravidelný pohyb zlepšuje prokrvení, posiluje dermis a podporuje tvorbu kolagenu. A nezanedbávejte ani pleťovou rutinu: vyčištění, hydratace a každodenní ochrana před sluncem tvoří základ. Pro ještě lepší výsledky lze zařadit retinol nebo sérum s vitamínem C.

Cvičení zdroj: Profimedia.cz

Mladistvý vzhled není jen otázkou genů

Ať už jste ve věku padesáti, šedesáti nebo více let, nikdy není pozdě začít o sebe pečovat. Základem je zdravý životní styl, dostatek spánku, pohybu a cílená péče o pokožku. Genetika nám sice rozdává karty, ale to, jak s nimi hrajeme, máme do velké míry ve vlastních rukou.

Tagy:
stárnutí zdraví věk
Zdroje:
Business Insider, LADBible
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

Smutku už bylo dost! Štefan Margita tři roky po smrti Zagorové: Přiznal novou lásku

Následující článek

Botswana vyhlásila nouzi v oblasti veřejného zdraví, docházejí jí léky i obvazy

Nejnovější články