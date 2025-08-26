Jak zpomalit stárnutí: 6 nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
26. 8. 2025 – 6:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Chcete vypadat mladší, než kolik vám ukazuje občanka? Nemusíte utrácet tisíce za zázračné krémy – stačí vyhnout se šesti nejčastějším chybám, které pokožku i celé tělo nutí stárnout rychleji.
Stárnutí zastavit nejde – ale rozhodně se dá ovlivnit, jak rychle a jak viditelně se projeví. Zatímco někteří lidé vypadají svěže a vitálně i v devadesáti, jiní začínají předčasně chřadnout. Rozdíl nedělí jen genetika, ale i životní styl. Odborníci se shodují, že existuje několik zásadních faktorů, které mohou proces stárnutí výrazně zpomalit – nebo naopak urychlit.
1. Ochrana před sluncem
Sluneční záření je největším nepřítelem mladistvé pleti. UV paprsky ničí kolagen a urychlují vznik vrásek. Řešení je přitom jednoduché: každodenně používat opalovací krém s SPF minimálně 30, a při pobytu venku jej nanášet každé dvě hodiny znovu. A nezapomeňte – opravdu štědře, ne jen „symbolicky“.
2. Dostatečná hydratace
Mnohé jemné vrásky nejsou ani tak projevem věku, jako spíš nedostatku tekutin. Kromě pití vody pomůže i pravidelné používání hydratačního krému. Hydratovaná pokožka působí svěže, je pružnější a lépe odolává vnějším vlivům.
3. Alkohol a kouření
Alkohol tělo vysušuje, zatěžuje játra a okrádá pokožku o živiny. Kouření i vapování zase snižují přísun kyslíku a urychlují vznik vrásek. Pokud chcete pro svou pleť a zdraví udělat jedinou zásadní změnu, pak je to skoncovat s kouřením.
4. Spánek a stres
Právě během spánku se tělo opravuje a regeneruje. Nedostatek odpočinku zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu, který podporuje stárnutí, a zároveň zvyšuje chuť na sladké a nezdravé jídlo. Kvalitní spánek je proto jedním z nejsilnějších anti-ageing prostředků vůbec.
5. Strava a živiny
Cukr a připálená jídla kolagen spíš ničí, zatímco bílkoviny, vitamín C a zinek jej naopak posilují. Strava bohatá na čerstvé ovoce a zeleninu dodává pokožce potřebné vitamíny i elektrolyty. Vysoce průmyslově zpracované potraviny by měly zůstat spíš výjimkou než pravidlem.
6. Pohyb a péče o pleť
Pravidelný pohyb zlepšuje prokrvení, posiluje dermis a podporuje tvorbu kolagenu. A nezanedbávejte ani pleťovou rutinu: vyčištění, hydratace a každodenní ochrana před sluncem tvoří základ. Pro ještě lepší výsledky lze zařadit retinol nebo sérum s vitamínem C.
Mladistvý vzhled není jen otázkou genů
Ať už jste ve věku padesáti, šedesáti nebo více let, nikdy není pozdě začít o sebe pečovat. Základem je zdravý životní styl, dostatek spánku, pohybu a cílená péče o pokožku. Genetika nám sice rozdává karty, ale to, jak s nimi hrajeme, máme do velké míry ve vlastních rukou.