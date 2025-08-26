Botswana vyhlásila nouzi v oblasti veřejného zdraví, docházejí jí léky i obvazy
26. 8. 2025 – 6:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Botswany Duma Boko dnes vyhlásil stav nouze v oblasti veřejného zdraví, protože se nemocnice a kliniky v zemi kvůli finančním problémům potýkají s nedostatkem léků a dalších nezbytných zásob.
Nouzovou distribuci nyní zajistí armáda, napsala agentura Reuters.
Ministerstvo zdravotnictví této jihoafrické země na začátku tohoto měsíce varovalo, že kvůli blíže neupřesněným finančním problémům docházejí obvazy a šicí materiály. Panuje i nedostatek léků na vysoký krevní tlak, rakovinu, cukrovku, tuberkulózu, oční onemocnění, astma a na sexuální, reprodukční a duševní zdraví.
Resort také uvedl, že dluží jednu miliardu pul (přes 1,5 miliardy Kč) soukromým zdravotnickým zařízením a dodavatelům, což prohlubuje jeho problémy. Všechny neakutní operace v zemi byly navíc odloženy.
"Dodavatelský řetězec zdravotnických potřeb, který provozují centrální zdravotnické sklady, selhal. To vedlo k vážnému narušení dodávek zdravotnických potřeb v celé zemi," řekl Boko v dnešním televizním projevu.
Prezident dodal, že cena, za kterou vláda nakupovala zdravotnické potřeby, byla nadhodnocená. Stávající distribuční systémy podle něj také vedly ke ztrátám, plýtvání a škodám.
Ministerstvo financí schválilo 250 milionů pul (381 milionů Kč) na nouzové financování nákupů. Na distribuci bude dohlížet armáda, která z metropole Gaborone vypraví první nákladní vozy do odlehlých oblastí ještě dnes večer.
Rozpočet Botswany byl letos omezen kvůli dlouhodobému poklesu na světovém trhu s diamanty, jichž je Botswana největším producentem. Obnos peněz, který podporoval botswanské zdravotnictví, také snížila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mluvčí vlády africké země ale neuvedl, zda to přispělo ke krizi.