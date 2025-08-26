Dnes je úterý 26. srpna 2025., Svátek má Luděk
26. 8. 2025 – 6:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Botswana vyhlásila nouzi v oblasti veřejného zdraví, docházejí jí léky i obvazy
zdroj: Profimedia
Prezident Botswany Duma Boko dnes vyhlásil stav nouze v oblasti veřejného zdraví, protože se nemocnice a kliniky v zemi kvůli finančním problémům potýkají s nedostatkem léků a dalších nezbytných zásob.

Nouzovou distribuci nyní zajistí armáda, napsala agentura Reuters.

Ministerstvo zdravotnictví této jihoafrické země na začátku tohoto měsíce varovalo, že kvůli blíže neupřesněným finančním problémům docházejí obvazy a šicí materiály. Panuje i nedostatek léků na vysoký krevní tlak, rakovinu, cukrovku, tuberkulózu, oční onemocnění, astma a na sexuální, reprodukční a duševní zdraví.

Resort také uvedl, že dluží jednu miliardu pul (přes 1,5 miliardy Kč) soukromým zdravotnickým zařízením a dodavatelům, což prohlubuje jeho problémy. Všechny neakutní operace v zemi byly navíc odloženy.

"Dodavatelský řetězec zdravotnických potřeb, který provozují centrální zdravotnické sklady, selhal. To vedlo k vážnému narušení dodávek zdravotnických potřeb v celé zemi," řekl Boko v dnešním televizním projevu.

Prezident dodal, že cena, za kterou vláda nakupovala zdravotnické potřeby, byla nadhodnocená. Stávající distribuční systémy podle něj také vedly ke ztrátám, plýtvání a škodám.

Ministerstvo financí schválilo 250 milionů pul (381 milionů Kč) na nouzové financování nákupů. Na distribuci bude dohlížet armáda, která z metropole Gaborone vypraví první nákladní vozy do odlehlých oblastí ještě dnes večer.

Rozpočet Botswany byl letos omezen kvůli dlouhodobému poklesu na světovém trhu s diamanty, jichž je Botswana největším producentem. Obnos peněz, který podporoval botswanské zdravotnictví, také snížila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mluvčí vlády africké země ale neuvedl, zda to přispělo ke krizi.

