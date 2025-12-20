Hokejisté posledního Litvínova zdolali vedoucí Spartu 3:2
Hokejisté posledního Litvínova zdolali ve 31.kole extraligy doma vedoucí Spartu 3:2 a ukončili sérii devíti porážek ve vzájemných zápasech bez jediného bodového zisku.
Poprvé v sezoně Verva zvítězila podruhé za sebou, když navázala na vítězství nad Libercem 3:2 před reprezentační pauzou. Sparta prohrála třetí z posledních pěti duelů.
Litvínov se ujal vedení po 89 sekundách, kdy se natlačil z pravé strany před Kováře Maštalířský a podražený Tomovem skončil i se sparťanským gólmanem a pukem v posunuté brance. Sudí Hacaperka s Květoněm podle videa gól uznali a potvrdili ho i po trenérské výzvě Pražanů. Severočechům se tak naskytla ještě přesilovka, kterou ale nevyužili.
"Tu situaci jsme rozebírali a ještě jsme ji neviděli nějak důkladněji. Ale bylo to velice sporné. Bylo vidět, že ten hráč chytil rýhu a upadl vlastně sám. Chtěli jsme challenge vzít a odvolat ten gól, ale bohužel. Dopadlo to, jak to dopadlo," řekl na tiskové konferenci po utkání asistent trenéra Sparty Valdemar Jiruš.
V 5. minutě mohl zvýšit po přihrávce Ondřeje Kašeho zpoza branky Polášek, ale svůj 500. zápas v extralize gólem neozdobil. Při Holmströmově vyloučení nejdříve litvínovský gólman Čajan odolal, přestože chvíli chytal bez hokejky, ale v čase 14:29 jej už překonal po rychlém brejku z pravého kruhu Kryštof Hrabík.
Za 11 sekund Litvínov opět vedl. Špaček v obranném pásmu pod Sukeľovým tlakem ztratil puk a Hännikäinen nadvakrát překonal Kováře.
V úvodu druhé části se Litvínov ubránil při Holmströmově trestu a mohl v oslabení zvýšit náskok. Jurčík ale bekhendový blafák zakončil do bočního oblouku branky. Ve 28. minutě vyrovnal Dzierkals, který se trefil z levého kruhu k protější tyči.
V polovině utkání zamířil předčasně do šatny indisponovaný David Kaše. "Myslím si, že tam měl nějaký náraz do mantinelu a potom odjel. Ani jsem ho pořádně neviděl po zápase a s doktorem jsem ještě nemluvil, tak ani nevím, co má," uvedl asistent trenéra Litvínova František Ptáček.
V čase 32:17 jej zastoupil dokonale v první formaci Sukeľ a vrátil domácím vedení. Gól pro něj připravil Ondřej Kaše, který se šikovně uvolnil za brankou o její oblouk přes Sirotu a poslal puk bekhendem litvínovskému kapitánovi, jenž zblízka prostřelil Kováře.
Ve 34. minutě fauloval krosčekem na hlavu Mašín Ondřeje Kašeho a sudí mu podle videa udělili trest na pět minut a do konce utkání. Ondřej Kaše byl otřesený, ale v utkání pokračoval.
"Strach jsme o něj měli, to je jasné. Zákrok to nebyl hezký," podotkl Ptáček. Pochvaloval si, do jaké formy se Ondřej Kaše po zranění dostává. "Od té doby, co nastoupil, se zápas od zápasu v uvozovkách do toho dostává. Naskakuje mu kondice. Myslím si, že když řeknu, že už je to takový ten Ondra, kterého jsme si tady přáli, tak nebudu přehánět."
Přesilovku mohl využít Koblasa, ale jeho rána z hranice pravého kruhu skončila na protější tyči. Sparta mohla v oslabení vyrovnat, jenže po Shoreově zisku puku nepřekonal Čajana bekhendovým blafákem Dzierkals. Lotyšský útočník se ještě snažil dorazit puk do odkryté branky, bruslí ho však odvrátil před brankovou čárou Komuls.
Ve 43. minutě musel po pasu Ondřeje Kašeho krýt Kovář Hlavovu možnost. Sparťanskou přesilovku po Koblasově vyloučení přerušil po 27 sekundách faulem Krejčík. Sparťanský gólman potom vytěsnil Koblasovu střelu. Domácím se dařilo dlouho nepouštět soupeře do šancí a drželi náskok.
V 55. minutě nepropálil Čajana z pozice mezi kruhy Kousal. Jeho další pokus litvínovskému gólmanovi propadl, ale z brankoviště odvezl puk Jícha a sudí navíc přerušili hru. V závěrečné power play Sparty se skóre nezměnilo i přesto, že Litvínov měl příležitost na pojistku do prázdné branky.