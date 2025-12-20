Ranní show bez Hezuckého už nebude jako dřív. Co všechno se změní?
20. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pořad bude pokračovat bez oblíbeného moderátora, bude ale vypadat jinak než dřív.
Prázdnota, kterou po sobě zanechal milovaný moderátor Patrik Hezucký, který před dvěma týdny podlehl zlé nemoci, samozřejmě pořád bolí. A jen tak nepřestane.
Ranní show Evropy 2, tedy pořad, k němuž Patrik neodmyslitelně patřil skoro třicet let, ale pokračuje dál.
Vedení rádia určitě také přišlo na mysl, jestli má vůbec show bez Patrika smysl: Podobné myšlenky byly ostatně slyšet všude možně a našli se tací, kdo uvažovali, že by bylo lepší ji zrušit.
K tomu ale nedojde, jen se bude jmenovat jinak: „Přesně týden trvalo truchlení v éteru našeho rádia. Ode dneška změní Ranní show své jméno. Dnes zmizí z názvu naše jména, tedy nebude to už Ranní show na Evropě 2 s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým. Ode dneška to bude na neurčitou dobu pouze Ranní show na Evropě 2,“ vysvětlil Leoš Mareš ve včerejším vysílání.
Doba neurčitá by teoreticky mohla být potřebná k tomu, aby se rádio pokusilo najít moderátora, který by svedl Patrika nahradit. Což je ale samozřejmě extrémně obtížný úkol.
Milovaný moderátor ale z Ranní show z ničeho nic nezmizí beze stopy: „Dál si budeme připomínat, jak Patrik v Ranní show exceloval, to bude pouze jednou za hodinu. Bude to takové naše ,zpátky do minulosti´,“ dodal Mareš.
Včera večer také proběhl vzpomínkový koncert pro Patrika Hezuckého. Vstupenky, které se prodávaly za 1970 korun, což mělo symbolizovat Patrikův rok narození, zmizely během minut. Kompletní výtěžek z koncertu směřoval vdově Nikole, která se po Patrikově odchodu musí sama starat o jejich syna Olivera.