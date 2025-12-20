To to trvalo! Sámer Issa konečně našel tu pravou, celý jen září štěstím
20. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Smůla ve vztazích, zdá se, netrvala věčně a věčný smolař Sámer má konečně po boku pořádnou lásku.
Bylo načase! Nezaměnitelný zpěvák Sámer Issa ještě nedávno tvrdil, že mu vztahy nejspíš nejsou souzeny: „Nemám nikoho a už docela dlouho. Já jsem ten typ člověka, který když je zamilovaný, tak je strašně intenzivní. Mám syrský kořeny, takže jsem docela žárlivej,“ uvedl.
A smůla trvala tak dlouho, že dokonce neváhal prohlásit Agátu Hanychovou za svou první a především také poslední lásku. Vztah se známou modelkou a influencerkou přitom skončil už před téměř dvaceti lety.
Což znamená, že už se zpěvák opravdu měl nárok znovu zamilovat. A vypadá to, že se mu to konečně povedlo: Jeho srdce si pro sebe uzmula půvabná zpěvačka Lucie Junková (Lucy Junk).
Zprvu se zdálo, že jeho láska nebude opětována, protože zmiňoval, že mu Lucka tvrdila, že na vztahy nemá čas. Nakonec ale Sámerovým svodům podlehla a už se vyznávaly city: „Naše cesty se srazily jako dvě komety, co si vesmír schoval na speciální moment. Zamíchaly kartami osudu tak tvrdě, že i tarot by se zarosil. A víš, co je nejšílenější? Že od té chvíle nechci hrát žádnou hru, kde nejsi ty moje eso,“ psal Issa nedávno na sociální síti.
Vypadá to, že všechno je na nejlepší cestě: Pár si společně vyrazil i na vánoční večírek do castina Vestec a, nedá se nic dělat, obrovsky jim to spolu sluší.
Jeden od druhého se nemohli hnout, od pohledu se výborně bavili a zkrátka se sami sebe navzájem nemohli nabažit. Vztah s Luckou Sámerovi neskutečně sluší: Tak zářivého a rozesmátého už jsme ho neviděli opravdu dlouhé roky.
Tak ať to vydrží!