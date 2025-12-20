Měl Karel Gott tajného syna? Šokující tvrzení a co o sobě řekl údajný potomek
20. 12. 2025 – 7:42 | Zprávy | Anna Pecena
Všichni známe Karla Gotta jako „Hlas Prahy“ a nejúspěšnějšího slavíka české scény, který během své kariéry prodal 50–100 milionů alb po celém světě a byl 42× vyhlášen nejlepším zpěvákem v Českém slavíku. Po jeho smrti v roce 2019 ale začaly kolovat spekulace, které by mohly přepsat rodinné dějiny mistra – měl prý i nemanželského syna, o kterém málokdo věděl. Příběh se rozvíjí především kolem slov jeho nejstarší dcery Dominiky Gottové, která nedávno veřejně uvedla, že Gott možná nezanechal „jen“ čtyři dcery, ale i syna.
Spekulace, které se nedají snadno vyvrátit
Oficiálně měl Karel Gott čtyři dcery: Dominiku, Lucii, Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Jeho dcera Dominika ale po smrti otce zveřejnila informaci, že zpěvák během životního mileneckého vztahu s Alicí Kovácsovou mohl mít i syna jménem Hugo. Podle Dominiky Gottové to není pouhá fáma – naznačovala, že její otec jí kdysi řekl, že by mohla mít více sourozenců, než si myslí.
Dominika ve veřejných rozhovorech dokonce zmínila černobílou fotografii, na níž je Gott s malým chlapcem. To podle ní může být důkaz, že něco mezi ním a Alicí Kovácsovou skutečně bylo. Navíc některé média psala o možné knize, která má tuto záhadu objasnit více do hloubky – snad i s detaily testů DNA.
Podle odborníků mohou testy otcovství potvrdit otcovství s přesností přes 99,9 %, což by mohl být klíčový moment pro definitivní odpověď.
Co řekl údajný syn? Realita či domněnka?
Klíčovou postavou celé debaty je dnes šestnáctiletý Hugo Kovács, který vyrůstá jako syn Alice Kovácsové a herce a hudebníka Ondřeje Havelky. V médiích se Hugo sám vyjádřil, když byl dotázán, co má společného se svou sestrou Rozálií – mimo jiné odpověděl, že spolu sdílí humor, lásku k hudbě a „třeba rodiče“. Tyto výroky někteří interpretovali jako nepřímé vyvrácení Dominiky Gottové a spekulací o tom, že by skutečně mohl být Gottův syn.
Je zajímavé, že Hugo nosí příjmení po své matce i přes to, že jeho sestra Rozálie má příjmení po otci Havelkovi. Hugo navíc připustil, že má rád staré filmy a jazz, což jsou záliby spíše netypické pro jeho věk.
Oficiální rodina Karla Gotta – zejména jeho vdova Ivana – se k těmto spekulacím nevyjadřuje. Ivana Gottová v minulosti žádné podobné tvrzení veřejně nepotvrdila a moje ověřitelné informace neobsahují její reakci na současné spekulace.
Zatím bez definitivního důkazu
I když Dominika Gottová trvá na svém, že její otec měl syna, a média nadále zveřejňují různé verze příběhu, pravda zatím zůstává nejasná. Pokud by se jednou potvrdilo, že Karel Gott opravdu měl nemanželského potomka, nebylo by to poprvé, co by se řešily rodinné záležitosti slavného interpreta – Gott například dlouho tajil i existenci své prvorozené dcery Dominiky.
Do té doby ale zůstávají tvrzení o „tajném synovi“ spíše senzací než definitivně potvrzeným faktem. Ostatně i v době, kdy Gott žil, veřejnost toužila spíše po jeho hudbě než po rodinných dramatických odhaleních.