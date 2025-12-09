Dnes je úterý 9. prosince 2025., Svátek má Vratislav
9. 12. 2025 – 13:01 | Zprávy | Anna Pecena

Jak poznat, že vámi někdo manipuluje. Signály, které většina lidí přehlédne
manipulace
Manipulace je nenápadná, tichá a často ji zaznamenáme až ve chvíli, kdy už jsme namotaní. Odborníci upozorňují, že s nějakou formou psychického nátlaku se setkala až třetina Čechů. Podívejte se na nejčastější triky, které manipulátoři používají – možná je máte přímo před očima.

Podle Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) uvádí 30 až 40 % lidí zkušenost s toxickým nebo psychicky nátlakovým chováním ve vztazích. Zpráva, která se věnuje psychickému násilí v partnerských vztazích, upozorňuje, že největším problémem je postupná ztráta sebevědomí a schopnosti rozeznat hranice. 

Manipulace ale nevypadá vždy dramaticky. Většinou začíná nenápadně – drobnou poznámkou, výčitkou, zpochybněním reality. A právě tato nenápadnost ji činí účinnou.

Gaslighting: když vám někdo přepisuje realitu

Gaslighting patří mezi nejčastější formy psychické manipulace. Manipulátor tvrdí, že si věci špatně pamatujete, že reagujete „přehnaně“ nebo že vidíte problémy tam, kde nejsou. Cílem je, aby oběť začala pochybovat o své paměti i úsudku.

Server iRozhlas v rozsáhlém článku o gaslightingu uvádí, že profesionálové zaznamenali nárůst případů, kdy lidé přicházejí s tím, že v partnerství začali pochybovat o vlastní příčetnosti nebo realitě. To je přesně okamžik, na který manipulátor čeká — když znejistí vaše vnímání, získá téměř neomezený prostor.

Emoční vydírání: tlak na city i pocit viny

Častým nástrojem je také emoční vydírání. Manipulátor říká věty typu: „Kdybys mě měl opravdu rád, uděláš to,“ nebo „Kvůli tobě trpím.“

Psychologie.cz vysvětluje, že emocionální manipulátoři často využívají strach z opuštění, stud a vinu, aby získali výhody nebo kontrolu. Jejich chování přitom může zpočátku působit jako běžný konflikt, ale postupně se z něj stává strategie ovládání. 

Izolace od okolí: tichá cesta k moci

Další varovný signál je, když vás někdo začne nenápadně oddělovat od přátel a rodiny. Manipulátor tvrdí, že vám „nerozumějí“, „škodí vám“ nebo „na vás nemají dobrý vliv“. Tak se krok za krokem zmenšuje okruh lidí, kteří by mohli manipulaci odhalit nebo vám poskytnout odstup.

Závěr

Manipulace není jedna velká událost – je to série drobných posunů, které mohou dlouhodobě narušit vaši psychiku. Pokud často cítíte vinu, nejistotu nebo máte pocit, že vaše názory jsou „špatně“, může jít o varovný signál. Včasné rozpoznání je klíčem k tomu, abyste mohli vzít vlastní život zpět do svých rukou.

