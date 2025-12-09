Trump chce podpořit 12 miliardami dolarů zemědělce potýkající s dopady cel
9. 12. 2025 – 13:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá finanční podporu pro zemědělce v celkové výši 12 miliard dolarů (250 miliard Kč).
Trump tento plán oznámil dnes na kulatém stolu se zástupci zemědělců v Bílém domě za účasti ministra financí Scotta Bessenta a ministryně zemědělství Brooke Rollinsové. Zemědělci se potýkají s dopady celních válek, které prezident rozpoutal, zejména s Čínou.
"Na 12 miliard dolarů je hodně peněz," citovala Trumpa agentura AP. Prezident dodal, že chce zemědělcům poskytnout jistotu a finance podle něj pocházejí z příjmů z cel.
Zemědělské organizace Trumpa politicky podporují, ale jeho agresivní obchodní politika a často se měnící celní sazby jsou stále více pod drobnohledem kvůli dopadu na zemědělský sektor a obavám spotřebitelů, uvedla agentura AP.
Více než 11 miliard dolarů z celkové částky bude podle Bílého domu vyčleněno na program ministerstva zemědělství. Ten nabídne zemědělcům jednorázové platby za pěstované plodiny, uvádí administrativa.
Obchodní spor s Čínou podle AP nejvíce zasáhl zemědělce pěstující sóju a čirok. Více než polovina těchto plodin každoročně míří na vývoz a většina z toho směřuje do Číny.
Trump nejdříve na dovoz z Číny uvalil desetiprocentní clo. Na začátku března tuto sazbu zdvojnásobil na 20 procent. Odůvodnil to údajným podílem Pekingu na americké zdravotní krizi v souvislosti s drogou fentanyl. Bílý dům tvrdí, že z Číny pochází látky používané pro výrobu této drogy.
Při oznámení takzvaných recipročních cel, kterými chtěl Bílý dům snížit obchodní deficity s partnery, na Čínu uvalil další dovozní poplatek 34 procent. Poté, co Peking na americký dovoz zavedl odvetné clo ve stejné výši, navýšil Trump takzvané reciproční clo na 84 procent. Později jej opět navýšil na 125 procent, což v součtu s fentanylovým clem znamená celní zátěž 145 procent. Později se Washington a Peking dohodli na odložení a zrušení dodatečných přirážek.
Trump se potom se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v říjnu dohodl na opětovném snížení zbývající 20procentní sazby na dovoz zboží z Číny do USA na polovinu. Nižší sazba začala platit poté, co Peking přislíbil nová opatření v boji proti fentanylové krizi. Po snížení fentanylových cel na polovinu činí průměrná celní zátěž na dovoz zboží z Číny do USA přibližně 47 procent.