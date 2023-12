Proč lidé i po 20 letech milují kontroverzní ‚Lásku nebeskou‘?

Když se odepsaná rocková hvězda, kterou ztvárnil Bill Nighy, konečně naučí text sváteční verze písně Love is All Around (příhodně přejmenované na Christmas is All Around), uvědomí si, jak je hrozná. Jeho manažer s úsměvem souhlasí, že je to nesmysl, ale „z čistýho zlata“. A tak se na scéně objeví Láska nebeská, dvouhodinová smršť nepravděpodobných, pochybných a vyloženě hloupých milostných scén, podpořená hvězdným obsazením. Svět se sice za 20 let posunul od časů vytáčeného připojení k internetu, iPodu od Applu a džínů s nízkým pasem, ale sváteční drama Richarda Curtise z roku 2003 zůstává vánoční klasikou, přestože je kontroverzní, napsala britská BBC.

Vzájemně propojené romantické příběhy postav ze střední třídy, které si o Vánocích vyznávají lásku, každoročně čelí výtkám kritiků, diváků, a dokonce i některých z těch, kteří se na filmu podíleli a kteří poukazují na nerealistické zobrazení lásky, pochybná rozhodnutí postav a zastaralé vtipy. Málokdo je kritičtější než samotný Curtis, který si zřejmě každé Vánoce přidává na seznam nové výčitky. Na loňském setkání s herci scenárista a režisér přiznal, že film je „v některých chvílích nemoderní“. „Nedostatek rozmanitosti ve mně vyvolává nepříjemné a trochu hloupé pocity,“ dodal pak. Možná proto zahájil svůj sváteční varietní pořad Christmas Actually montáží lidí objímajících se na letišti s mluveným komentářem Hugha Granta, který říká, že láska se nesdílí jen o Vánocích, ale i o svátcích díválí, íd al-fitr a chanuka. Curtis se také označil za „nevšímavého“, protože do filmu zařadil vtipy o tloušťce, „které už nejsou vtipné“, a dodal, že „sám sebe zklamal“, když z konečné podoby filmu vyškrtl dějovou linii o komunitě LGBT. Navzdory chybám a přešlapům si mnoho diváků od svátečního filmu přeje právě to, co Láska nebeská nabízí: snadné sledování, útulné vánoční prostředí a nestoudnou oslavu lásky. „Neočekávám, že vánoční filmy budou mistrovská díla se skvělou sociální politikou. Jsem ráda, když jsou to laciné romance,“ řekla filmová kritička Helen O’Harová. „Neuvěřitelné herecké obsazení, opravdu skvělé momenty, které se líbí každému, a vtipné gagy nás nutí přehlédnout špatné kousky a dodávají dnešnímu sledování pocit nostalgie,“ dodala. O množství skutečné lásky lze debatovat, ale všichni se shodnou, že Grantovo hýkání na verzi skladby Jump od The Pointer Sisters z roku 1983 po kancelářích v Downing Street je neuvěřitelně vtipné. Premiér by si samozřejmě nikdy na Štědrý den nevzal policejní eskortu do „pochybné části Wandsworthu“, aby vyznal lásku své sekretářce. A nikdo by nevyznával lásku manželce svého nejlepšího přítele prostřednictvím nápovědních kartiček formátu A3. Ale právě tyto ikonické, i když trochu nestandardní scény žijí dál i po skončení filmu. Byl to skutečný premiér Boris Johnson, kdo v parlamentních volbách v roce 2019 parodoval scénu s nápovědními kartičkami poněkud méně romantickým prohlášením, že „do příštího roku dokončí brexit“. Dále je tu Emma Thompsonová, nominovaná na cenu BAFTA za roli Karen, matky dvou dětí, která odhalí téměř milostný poměr svého manžela s jeho samolibou sekretářkou Miou. „Scénka v Lásce nebeské, kdy Emma Thompsonová otevírá CD Joni Mitchellové, je jednou z nejlepších scének v dějinách filmu,“ napsal jeden z fanoušků na sociální síti X. Na tiktoku je tato scéna nejsledovanější z filmu, jeden příspěvek dosáhl téměř desíti milionů zhlédnutí. Když Colin Firth spadne do dalšího rybníčku (jednou v Pýše a předsudku mu to nestačilo), Rowan Atkinson se objeví v roli špičkového baliče dárků s dárkovou krabičkou, která je „mnohem víc než jen taška“, a Grant hledá radu ohledně vztahů u Margaret Thatcherové (poprvé a naposledy, kdy byla nazvána „koketou“), ukazuje se, že film má svůj podíl úžasných, ujetých a podivných momentů. Jaké je tedy tajemství dlouhověkosti filmu Láska nebeská? Vánoce. V jiných ročních obdobích bychom možná byli kritičtější k naivnímu ději, kýčovitým projevům lásky a zastaralým vtipům, ale o Vánocích se necháme ukolébat upřímným optimismem Hugha Granta, který říká: „Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte, že láska je skutečně všude kolem nás“. Dokonce i pro ty, kteří tento film rádi nenávidí, není těžké nechat se pohltit sváteční náladou a dobrým pocitem, který překonává jeho nedokonalosti, zejména když se cpou cukrovím a balí dárky. Mohlo by vás zajímat Střelba, výbuchy, mrtvoly: Je Smrtonosná past vánoční film?

Vánoční klasika stokrát jinak

Celé vánoční svátky bude foukat vítr, dnes a v noci má i silně sněžit

Proč házíme mince do kašen? No přece jako úlitbu hastrmanům