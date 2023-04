Indickou vládu pobouřila karikatura o Indii jako nejlidnatější zemi světa

Jak píše britský The Guardian, podle odhadů OSN zveřejněných v pondělí bude v Indii žít na konci dubna asi 1,426 miliardy lidí, což bude poprvé více než v Číně.

Kančan Gupta, poradce indického ministerstva pro informace a vysílání, označil kresbu za „nehorázně rasistickou“. Taková karikatura Indie podle něho nemá nic společného s realitou. „Jejím cílem je ukázat Indii jako zemi na dně a podlézající Číně,“ napsal. Ministr pro informační technologie Radžív Čandrasékhár vzkázal do Německa, že není chytré si utahovat z Indie pod vedením premiéra Nárendry Módího. „Za několik let bude indická ekonomika větší než ta německá,“ napsal.

#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u