Aktualizováno: Izraelský premiér oznámil odložení justiční reformy o několik týdnů

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil odložení kontroverzní justiční reformy o několik týdnů - do dalšího zasedání parlamentu. Chce o zákonu vést dialog a dosáhnout „širokého konsenzu“. Netanjahu to uvedl ve svém dnešním večerním prohlášení k národu. Zároveň zdůraznil, že jeho vláda by nikdy nepřipustila občanskou válku. Země podle něj čelí krizi, která je skutečnou hrozbou pro národní jednotu Izraelců.

„Jestliže existuje možnost vyhnout se občanské válce prostřednictvím dialogu, beru si čas na to, aby mohl proběhnout dialog,“ prohlásil Netanjahu v televizním projevu. Dodal, že vzhledem k „národní odpovědnosti“ proto druhé a třetí čtení zákona o jmenování soudců odkládá do dalšího zasedání Knesetu. To je podle listu The Times of Israel plánované na začátek května, některá média zmiňují konec dubna. Projev izraelského premiéra byl poměrně krátký. Mimo jiné v něm prohlásil, že „udělá vše, aby nalezl řešení“. Země se podle něj nyní ocitla na „nebezpečné křižovatce“. „Extremistická menšina“ je připravena rozdělit národ, řekl Netanjahu. Reforma soudnictví, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila vládě přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli již od ledna masové protesty. I dnes demonstrovaly v Jeruzalémě desítky tisíc lidí. Demonstrace proti justiční reformě před Knesetem | zdroj: Profimedia Odpůrci návrhu tvrdí, že reforma povede k oslabení demokracie. Zastánci reformy naopak prohlašují, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří podle nich zasahují do politiky. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu jeho reformní plány kritizoval. Šéf krajně pravicové strany Židovská síla původně hrozil, že odejde z vlády v případě, že Netanjahu prosazení reformy odloží. Odchod strany by ohrozil existenci kabinetu. Izraelský odborový svaz mezitím na protest proti reformě svolal generální stávku. Brzy ráno prezident Jicchak Herzog Netanjahua opět vyzval, aby od prosazení sporné soudní reformy ustoupil. Později dopoledne Netanjahuova koaliční vláda, v níž jsou náboženské a nacionalistické strany, v parlamentu ustála hlasování o důvěře, které na protest proti reformě svolala opozice. Její návrh neprošel v poměru 59 ku 53 hlasům. Lídr izraelské opozice Jair Lapid vyzval Netanjahua, aby ministra obrany Galanta vrátil do funkce a zastavil soudní reformu.“Galant byl odvolán z jediného důvodu - mluvil pravdu. Nevyhrožoval, nedával ultimátum, ale varoval před zhroucením lidové armády tváří v tvář vládě, která se snaží odmítnout realitu,“ řekl Lapid. „V současné době si Izrael nemůže vzhledem k rizikům ve všech oblastech dovolit změnu ministra obrany. Nikdy jsme nebyli blíže rozpadu,“ dodal. V Izraeli pokračovaly protesty proti kontroverzní soudní reformě | zdroj: Profimedia Mohlo by vás zajímat Kritika justiční reformy se neodpouští: Netanjahu odvolal ministra obrany

