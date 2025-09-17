Izrael nepustil do země dva britské poslance, jeli do nemocnic na Západním břehu
17. 9. 2025 – 16:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelské úřady odmítly vpustit do země dva britské poslance, kteří tam cestovali jako parlamentní delegace, aby se seznámili se stavem zdravotnických zařízení na Izraelem okupovaném Západním břehu.
Simon Opher a Peter Prinsley se měli také setkat se zástupci izraelských a palestinských humanitárních organizací, informoval server BBC.
"Je absolutně nepřijatelné a hluboce znepokojivé, že Izrael opět odepřel vstup dvěma britským poslancům na okupovaná palestinská území," uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Dva labourističtí poslanci cestovali do Izraele z Jordánska na třídenní návštěvu, když je v pondělí na izraelských hranicích vrátili zpět do Jordánska.
Opher stanici BBC řekl, že on a Prinsley jsou lékaři a jeli jen navštívit zdravotnická zařízení na Západním břehu, aby zjistili, jakou pomoc potřebují. Dodal, že mají informace, že dostupnost zdravotní péče je na tomto území okupovaném Izraelem stále obtížnější.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby Západní břeh v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Vláda Benjamina Netanjahua podporuje rozšiřování židovských osad na tomto území a někteří její ministři otevřeně hovoří i o anexi Západního břehu.
V posledních letech izraelská armáda zesílila razie na Západním břehu, jejichž cílem je zatýkání palestinských radikálů. Při těchto operacích ale umírají i civilisté. Od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás ze 7. října 2023 na Izrael tam armáda pozatýkala tisíce Palestinců. Letos do těchto razií izraelská armáda nasadila poprvé po mnoha letech i tanky a desítky tisíc Palestinců vyhnala z domovů.
Británie zůstává blízkým spojencem Izraele, v poslední době se ale snaží vyvíjet tlak na izraelskou vládu kvůli zhoršující se humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde izraelská vláda vede válku s Hamásem. V červenci britská vláda uvedla, že uzná palestinský stát, pokud Izrael nepodnikne kroky ke zmírnění utrpění civilistů v Pásmu Gazy.