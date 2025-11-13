Ivanka Devátá manželovi neodpustila ani roky po jeho smrti: "Nezaslouží si ani svíčku"
13. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Strážníková
Říká se, že čas hojí rány. V tomto případě ale zřejmě nikoliv.
Ivanka Devátá si známého herce Josefa Vinkláře vzala za muže hned dvakrát.
Přísloví o nevstupování do stejné řeky nicméně zůstalo nenaplněno, protože oba pokusy skončily rozvodem, psychickými jizvami a křivdou, kterou Devátá nehodlá odpustit ani skoro dvacet let poté, co se Vinklář odebral na věčnost.
Bláznivě zamilovaná Devátá si Vinkláře vzala hned poté, co se rozvedla s prvním manželem, který pro ní byl dle jejích slov až příliš "klidný a dokonalý", jak řekla před lety pro magazín Super.
Jenže Vinklář nebyl nejšťastnější volba. Přišlo pití, nevěra a nestabilní chování: „Domů přišel třeba za tři dny, pil, byl na mě hrubý,“ vzpomíná Devátá. Teror byl tak intenzivní, že Ivanka skončila na psychiatrii.
Manželství nemohlo skončit jinak než rozvodem. Devátá pak prožila krátký, ale intenzivní vztah s kolegou Ladislavem Mrkvičkou, na něhož Vinklář ostře žárlil a dokonce málem došlo k násilí.
Na Devátou pak vyvíjel psychický tlak kvůli dětem. Herečka podlehla a vzala si ho podruhé. Příběh se však opakoval prakticky beze změny: Herec ji terorizoval a byl nevěrný, tentokrát si našel milenku v Národním divadle. Druhé manželství pak opět skončilo rozvodem.
Jak moc hluboké šrámy zůstaly, nejspíš nejlépe dokládá skutečnost, že Devátá si od té doby žádného dalšího muže nenašla. A to už od rozvodu uplynulo nějakých čtyřicet let.
Vinklář zemřel v roce 2007, Devátá ale názor nemění ani dnes: „Na hrob Pepíkovi v žádným případě nepojedu! Trápil mě, chodil za jinýma, byl na mě ošklivý, nezaslouží si zapálit svíčku,“ řekla rezolutně pro magazín Aha.
Exmanželův hrob navštívila pouze jednou jedinkrát: „Dokonce jsem se tam za něho pomodlila. Byla jsem sama ze sebe překvapená, protože jsem si slibovala, že za to, jak se choval, mu budu po hrobě pouze tančit,“ prohlásila bez obalu.