I pro šéfy velkých společností platí: V nejlepším přestat

Mnozí zakladatelé technologických gigantů včas předali vedení svých společností – ať už to byl Microsoft, Google anebo nyní Amazon. Podnikům to rozhodně neuškodilo, spíše naopak.

„Toto je záchod pro naše zákazníky. Zákazníci Amazonu nechť si dojdou na záchod u Amazonu.“ Tato vtipná cedulka visí na dveřích toalety jednoho knihkupectví v německém Essenu. Poukazuje na skutečnost, že spousta potenciálních čtenářů si v kamenných knihkupectvích nechává poradit od prodejců, knížku se prolistuje, případně se do ní začte… a pak si ji za nižší cenu objedná v americkém internetovém obchodě Amazon. Zakladatel a šéf této firmy Jeff Bezos letos opustí funkci výkonného ředitele podniku a stane se výkonným předsedou správní rady. Ve funkci jej nahradí Andy Jassy.

Bezos se narodil 12. ledna 1964 v Albuquerque ve státě Nové Mexiko jako Jeffrey Preston Jorgensen, ve čtyřech letech jej adoptoval nový manžel jeho matky Miguel Bezos. Rozvedený otec čtyř dětí Jeff Bezos na veřejnosti příliš často nevystupuje, v roce 2016 si ale zahrál menší roli mimozemského důstojníka ve třetím díle kultovní intergalaktické ságy Star Trek s podtitulem Star Trek: Do neznáma. V roce 1999 jej americký časopis Time zvolil osobností roku.

Podle agentury Bloomberg je 57letý Bezos s majetkem 188 miliard dolarů druhým nejbohatším člověkem na světě (z prvního místa jej po třech a půl letech sesadil v lednu Elon Musk). Amazon založil v roce 1994, postupem času z něj udělal největší internetový obchod na světě a dostal jej do velké čtyřky světových technologických firem (vedle společností Google, Apple a Microsoft). Tržby podniku za poslední loňský kvartál poprvé překonaly hranici 100 miliard dolarů – v neposlední řadě i díky koronavirové krizi, která vyhnala zákazníky z kamenných obchodů. Za celý loňský rok vydělal Amazon rekordních 21,3 miliardy dolarů, má přes 1,2 milionu zaměstnanců a působí ve více než 130 zemích světa. U nás má zastoupení od roku 2013. Podle žebříčku Brand Finance je Amazon po Applu druhou nejhodnotnější firmou na světě, třebaže bývá často terčem kritiky kvůli tvrdému vykořisťování zaměstnanců.

Už dávno to nejsou jen knihy

Amazon už dávno neprodává jen knihy, jeho sortiment zahrnuje dnes kdeco – od elektroniky či nábytku až po erotické pomůcky, oblečení a nejrůznější bizarnosti a donebevolající voloviny, jako je třeba vaflovač vyrábějící pochutiny ve tvaru disneyovských figurek, držák na palec pro snazší četbu rozevřených knih, kapsička na krk pro uchování kousku pizzy, držák na pokličku ve tvaru losa, hračka simulující mačkání beďarů nebo mlýnek na máslo. Lze tu prostě koupit všechno od a do zet, jak symbolizuje šipka v logu firmy spojující právě tato dvě písmena. Navíc je Amazon významným hráčem v cloud computingu a nabízí streamovací službu Amazon Prime Video.

Společnost Amazon | zdroj: Profimedia.cz

Bezos už dříve oznámil, že každý rok hodlá prodat akcie Amazonu za zhruba miliardu dolarů, aby měl na financování své vesmírné společnosti Blue Origin, kterou založil v roce 2000. Před dvěma lety společnost úspěšně otestovala raketu New Shepard s cestovním modulem určeným pro suborbitální lety a vyvíjí přistávací modul pro lety na Měsíc.

Mezi Bezosovy další aktivity patří společnost Bezos Expeditions, jejímž prostřednictvím podnikatel realizuje různé projekty a podpořil například začínající technologickou firmu Chipper Cash zaměřenou na Afriku. V roce 2012 také vložil 42 milionů dolarů do projektu Clock of the Long Now, který má za cíl vyrobit elektronické hodiny, které by měly fungovat minimálně 10 000 let.

Bezos se angažuje také v charitě. Jeho fond Day One Fund podporuje rodiny bez domova a buduje zařízení pro předškolní vzdělávání, Bezos Earth Fund se zase zaměřuje na boj s klimatickými změnami. V roce 2011 dotoval Bezos expedici, která objevila v Atlantském oceánu motory prvního stupně americké nosné rakety Saturn V mise Apollo 11. V srpnu Bezos koupil za 250 milionů dolarů americký list The Washington Post, investoval do společností Airbnb nebo Uber a patřil i k prvním akcionářům internetového gigantu Google.

Po Billu Gatesovi z Microsoftu či Larry Pageovi a Sergeyi Brinovi z Googlu je tak Bezos dalším zakladatelem velké technologické společnosti, který předává moc nad svým podnikem, aby se mohl plně věnovat jiným aktivitám. Úspěšní američtí podnikatelé ale neodcházejí proto, že by si již nevěděli rady nebo je k tomu donutili investoři. Předávají žezlo proto, že si jejich podniky vedou natolik dobře, že mohou jejich vedením pověřit někoho jiného, kdo je bude dále řídit stejně úspěšně, nebo možná dokonce ještě lépe. Googlu i Microsoftu změna prospěla, jejich akcie šly výrazně nahoru. U Amazonu lze čekat něco podobného a dříve či později se své šéfovské židle vzdá i Elon Musk.