Těžký život v době streamovacích válek

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Jak si poradit v době streamovacích válek? Které služby si předplácet, a na které se vykašlat? Způsobí přemíra streamovacích služeb nárůst internetového pirátství? A nebyly půjčovny s VHS kazetami přece jen lepší?

Vzpomínáte na 90. léta, zlaté časy kamenných videopůjčoven, kam si člověk musel zajít pro videokazetu v kýčovitém obalu (třeba s nasvaleným Arnoldem Schwarzeneggerem na přední straně), když si chtěl doma dopřát nějaký ten pořádný filmový zážitek? Vlastně celý proces od prohlížení barevných regálů v půjčovně až po vracení kazety byl takovým zvláštním rituálem té doby, kdy samotné sledování filmu bylo jen jednou z částí této někdy až posvátné události, které se mnohdy účastnila celá rodina.

Ano, je to krásná nostalgická vzpomínka, hlavně proto, že jsme v té době byli výrazně mladší. Ale upřímně, dokážete si dnes bez jakéhokoliv vzpomínkového patosu představit, jak se kvůli většině filmů a seriálů, které zrovna nemá na programu žádná z televizí, musíte plahočit někam do půjčovny? Vlastně je to pěkná otrava, hlavně pokud máte nejbližší půjčovnu až někde v tramtárii a cesta tam a zpátky vám ve výsledku zabere víc času, než je délka filmu, který jste si půjčili.

To se všechno už naštěstí dávno posunulo a nežijeme v době videopůjčoven, tedy aspoň ne těch kamenných. Přišel internet, přišly chytré televize a přišly streamovací služby (a samozřejmě i internetové pirátství). Dnes se tak člověk vůbec nemusí zvednout od počítače, případně od chytrého telefonu, aby se k většině filmů a seriálů dostal. Prostě stačí jen kliknout a dívat se. S tím jde ale ruku v ruce i opačný problém než v případě starých videopůjčoven.

Pro změnu jsme tak doslova zahlcení přemírou obsahu ze všech stran. Do toho vnášejí slušný chaos stále nově vznikající streamovací služby. Ty se snaží vybojovat si své místo na slunci, pro což se již stačil vžít název 'streamovací války'. A zatímco se velké společnosti přetahují o obsah a peníze za předplatné, uživatelé začínají být stále více zmatení v otázce, jakou streamovací službu si platit, a jakou ne.

Staré dobré časy

Před pár lety to bylo ještě snadné a uživatelsky příjemné. Prakticky jedinou výraznou streamovací službou byl Netflix, průkopník v této oblasti, který mimochodem začínal ve druhé polovině 90. let jako americká půjčovna DVD, jež rozesílal poštou. Na konci nultých let pak Netflix rozjel internetové streamy, ač na český trh vstoupil až v roce 2016. Každopádně si těch pár let mohli uživatelé výskat. Stačilo si zařídit jednu službu, platit pár babek za měsíc (u nás nejnižší předplatné vyjde na 199 korun) a člověk měl k dispozici spoustu obsahu, z kterého si mohl nadšeně vybírat a nic moc mu neuteklo.

To mělo mimochodem i pozitivní dopady na internetové pirátství. Ne všichni lidé, kteří na internetu stahují pirátské kopie, tak totiž činí proto, že by se jim za obsah nechtělo platit. Jen je to někdy zkrátka výrazně jednodušší, rychlejší a uživatelsky příjemnější než legální cesta. To ale právě Netflix svým jednoduchým přístupem k obsahu změnil, podobně jako to udělala služba Steam ve světě videoherní zábavy.

Dneska už to ale tak snadné není. Vedle Netflixu existuje momentálně řada dalších výrazných streamovacích služeb, jako například Amazon Prime, HBO Go, CBS All Access, Hulu a s pompézností teď na konci roku 2019 přibyly ještě velcí hráči jako Apple TV+ a Disney+.

To pochopitelně rozštěpilo obsah. Společnosti, které dříve svou tvorbu dávaly na Netflix, z něj začaly své seriály a filmy stahovat a lifrovat je jako exkluzivní obsah na vlastní platformy. Člověku, který si dřív na Netflixu oblíbil třeba několik seriálů, se tak dnes může stát, že každý z nich najde na úplně jiné streamovací službě. Stejně tak velké streamovací služby prosazují stále více nové vlastní tvorby, na kterou se snaží diváky nalákat.

Zpátky k pirátství?

Uživatelé tak ve streamovacích válkách stojí před složitým rozhodováním, které služby si měsíčně předplácet a na které se vykašlat, což může být slušná myšlenková rošáda. Může se tak stát, že uživatelé dle aktuálně běžících seriálů a vycházejících filmů přebíhají každý měsíc na jinou službu, aby ušetřili, což je ale nepřekvapivě dost otravná činnost.

Někteří pochopitelně nemusí mít problém s tím, aby si každý měsíc platili více služeb. Opět je tu ale ta otravná a uživatelsky nepohodlná věc, že člověk musí zvlášť prolézat několik streamovacích služeb místo toho, aby měl všechno pohromadě na jednom místě.

Tím vlastně postupně odcházejí uživatelské výhody, kterými vzal Netflix aspoň trochu větru z plachet internetovým pirátům. Streamovací války tak opět mohou řadu uživatelů nahnat zpátky ke stahování pirátských kopií - čistě proto, že to může být praktičtější a jednodušší.

Do toho pro nás v České republice věc komplikuje i to, že ne všechny služby jsou tu dostupné. Například zmíněného Disney+ se tu nejspíš dočkáme až někdy ve druhé polovině roku. Pokud tak chce někdo v tuzemsku sledovat například nový seriál Mandalorian ze světa Star Wars, tak mu nic jiného než internetové pirátství nezbývá. Což je v dnešní době opravdu smutné.

Těžko říct, co bude dál. Jestli se celá situace kolem streamovacích služeb brzy stabilizuje a místo vzniku stále nových naopak začnou slabší kusy odpadávat, dokud na trhu nezůstane jen pár opravdu silných hráčů, nebo jestli bude chaos streamovacích válek vesele dál pokračovat až do zbláznění.

Člověku se až stýská po těch videopůjčovnách.