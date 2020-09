I pro poslance platí: Dvakrát měř, jednou řež

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Nad lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat, říkával Jan Werich. Nikdo není neomylný a proti mamlasům není imunní ani parlament.

V prosinci 2018 si irský parlament dopřál parádní nové kancelářské zařízení: Tiskárnu značky Komori, model GL-429. Na první pohled nic zvláštního, ale tato tiskárna je vskutku gigantická: Skoro sedm a půl metru dlouhá, přes dva a půl metru široká a dva metry vysoká. Tomu samozřejmě odpovídala i cena, zařízení přišlo na 808 tisíc eur (přes 21 milionů korun).

Britský výrobce v tendru jasně uvedl, že tiskárna vyžaduje místnost o minimálních rozměrech 12 metrů na délku, 5,8 metru na šířku a 2,5 metru na výšku, plus samozřejmě adekvátní prostor pro obsluhu. Těžko říct, zda irští poslanci opravdu tak velkou mašinu potřebovali, každopádně udělali chybu a nedrželi se hesla dvakrát měř, jednou řež. Potřebné místo špatně spočítali, takže se tiskárna do parlamentu prostě nevešla. Výrobce ji ale odmítal vzít zpět, a tak nezbylo než přikročit ke stavebním úpravám dublinské budovy Leinster House.

Než se loni na podzim úpravy dokončily, bylo třeba monstrózní tiskárnu někde uskladnit. To samozřejmě něco stálo, stržení zdí a ocelové vyztužení stropu také nebylo zadarmo. A aby se vůbec složitá tiskárna mohla používat, museli odpovědní činitelé absolvovat několikatýdenní školení. Takže suma sumárum celý ten špás ve finále vyšel na více než dva miliony eur.

Fiasko samozřejmě nenechalo daňové poplatníky v klidu a sílily hlasy volající po větší transparentnosti. Zvlášť když to nebylo poprvé, co nejrůznější irské státní investice schlamstly ve finále několikanásobně větší peníze, než se původně plánovalo. Ale to koneckonců známe i u nás...