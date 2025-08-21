Hyena nezná stud! Falešná kamarádka Aničky Slováčkové se opět snaží přiživit na její smrti
21. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Ano, jedná se o tu samou osobu, o které se psalo již krátce po zpěvaččině úmrtí.
Nad chováním některých jedinců nelze než kroutit hlavou. A přední příčku mezi takovými, kteří si to zaslouží, bezesporu zaujímá osoba, která ani po čtyřech měsících nevzdala snahu přiživit se na tragické smrti.
První varovné signály, že kamarádka Aničky Slováčkové nebude mít úplně nejčistší úmysly, přišly, když byla zpěvačka ještě mezi námi.
„Je mi zle. Anička má blízko sebe jednu paní tvářící se jako kamarádka, která se kolem ní motá, všechno natáčí a fotí, dokonce i soukromé oslavy. Většině z nás to přijde divné, zvlášť když víme, čím se dotyčná živí,“ prohlásila toho času skutečná kamarádka zpěvačky pro eXtra.cz.
Ještě dávno před tím, než Anna vůbec zemřela, už dotyčná připravovala půdu k rychlému výdělku na posmrtné knize.
„Dokonce se ke mně doneslo, že už sondovala u předních českých nakladatelství, jestli až Slováčková zemře, jí budou schopni promptně vydat knížku s exkluzivními vzpomínkami. Prostě si připravovala půdu, aby na smrti naší Aničky vyrejžovala balík. Odpornost,“ uvedla.
Nakladatelství v tu dobu nicméně zachovala dekorum a s podnikavou "kamarádkou" vyrazila dveře.
Ta si z toho nicméně nic nedělá a podle všeho se stále snaží své vzpomínkové veledílo někde udat, protože výdělek prostě bude stůj co stůj.
„Chtěla nastoupit do jednoho z předních českých mediálních domů a holedbala se tam tím, že jako exkluzivitu může nabídnout, že vydají tu její knížku o Anně Slováčkové. Když to slyšeli, zůstali jako opaření. Ani jí nepřišlo divné, čím se chlubí, jak je to neetické, krajně nevhodné a že tohle opravdu nikdo vydávat nebude,“ tvrdí informátor pro eXtra.cz.
Uvidíme, zda někdo nakonec ve vidině zisku ohne hřbet a slavná kniha spatří světlo světa. Doufejme, že ne.