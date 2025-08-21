Decroix má důvěru premiéra Fialy, Blažka vyzval, aby se veřejně nevyjadřoval
21. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) má ohledně bitcoinové kauzy plnou důvěru premiéra a předsedy občanských demokratů Petra Fialy.
Bývalého ministra Pavla Blažka (ODS) předseda vlády vyzval, aby se po dobu vyšetřování kauzy zdržel veřejných vyjádření. Na dotaz novinářů po prvním jednání kabinetu po vládní dovolené dnes řekl, že nemá informace, které by zpochybňovaly postup orgánů činných v trestním řízení. Decroix později potvrdila, že ministerstvo spravedlnosti plánuje ve čtvrtek k bitcoinové kauze zveřejnit další podrobnosti.
Premiér se vyjádřil ke spekulacím o přiměřenosti zákroku vůči Tomáši Jiřikovskému. Na následné tiskové konferenci koalice Spolu Fiala odmítl, že by brněnská ODS, odkud stejně jako Blažek pochází, čelila nějakým problémům či kauzám. Neexistují podle něj. Uvedl, že pokud by se něco takového stalo, postupoval by stejně tvrdě jako v jiných případech.
Blažek kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Minulý týden se na síti X k případu opět vyjádřil. Podle něj "státní ozbrojenci násilnicky" obsadili dům Jiřikovského a chtěli po něm, aby jim prozradil něco na politiky, za což mu nabízeli podmíněný trest.
"A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co "dát”, byl "drzý" (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba," napsal Blažek.
Fiala uvedl, že Blažkovi doporučil zdržet se komentářů, jak bude ale exministr postupovat, je na něm.
Policie Jiřikovského zadržela po čtvrtečním zásahu v jeho domě v Břeclavi, v sobotu ho obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Decroix ve čtvrtek poskytne mimo jiné doplněnou časovou osu bitcoinové kauzy. "My na zítřek chystáme poměrně rozsáhlé tiskové prohlášení, protože se nejedná jenom o časovou osu. Víme, že událostí souvisejících s ministerstvem spravedlnosti a celou kauzou je nyní více. To znamená, pracujeme na tom, abychom byli schopni je veřejnosti vysvětlit," řekla ministryně pro Českou televizi (ČT). Televize s odvoláním na Decroix uvedla, že zveřejnit další podrobnosti o kauze umožnilo ministerstvu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které policejní vyšetřování dozoruje.