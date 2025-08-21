Dnes je čtvrtek 21. srpna 2025., Svátek má Johana
21. 8. 2025 – 5:35 | Zprávy | Anna Pecena

Proč důchodce vždy doplatí víc: Odpověď, která vás naštve
Podvod na seniora | zdroj: AI DALL-e
Jsou to jen drobné částky, ale dohromady tvoří závratnou sumu. Supermarkety, banky i dodavatelé energií moc dobře vědí, jak důchodce pomalu a nenápadně oškubat. Výsledek? Místo slibovaných úspor platí senioři nejvíc. A to vše legálně.

Malé částky, velký problém

Když přijde důchodce do obchodu, lákají na něj cedulky „sleva“ a „akce“. Jenže většina z nich je jen past. Typický příklad? Zboží v akci má menší balení než to původní, nebo je levnější jen o pár korun, zato ostatní položky v regálu vyskočily cenou nahoru. V praxi tak nakoupí víc a dražšího. To samé se děje u pečiva nebo uzenin – menší váha, více vody a pořád stejná cena. Důchodce si myslí, že ušetřil, ve skutečnosti odchází s menší taškou a lehčí peněženkou.

Digitální sleva, která je pastí pro offline seniory

Když zaplatíte za svoz popelnic nebo za psa online, mnoho měst vám automaticky nabízí slevu 20 %. Vypadá to jako výhra, ale ve skutečnosti je to past – ten, kdo nemá přístup k internetu, zkrátka zaplatí plnou cenu. Omnibusmen Stanislav Křeček upozorňuje, že i když mají města právo slevu takto nastavit, musí zároveň poskytnout alternativu pro ty, kteří internet využít nemohou, jinak hrozí skrytá diskriminace seniorů ve finanční nevýhodě. 

Banky a účty: Neviditelná zlodějina

Další skrytý nepřítel číhá u bankovního účtu. Poplatky za vedení, za výběr, za platbu složenkou. Na první pohled jen pár korun měsíčně, ale v ročním součtu klidně přes tisícovku! Banky přitom dobře vědí, že starší lidé se bojí internetového bankovnictví a raději zaplatí na přepážce. A právě tady přichází na řadu další poplatek. Výsledkem je, že důchodce, který pečlivě šetří každou korunu, ve skutečnosti zaplatí bance víc než mladí, kteří mají všechno online a zdarma.

Energie a bydlení: Úspory jen na papíře

Další rána přichází s účty za elektřinu a plyn. Reklamy slibují nižší tarify a výhodné balíčky. Jenže v reálu se do smluv ukryjí „fixní poplatky“ a drobná písmenka, která zajistí, že celkově platí senior víc. A kdo se vyzná v desítkách stránek složité smlouvy? Důchodce většinou ne – a přesně na to šmejdi spoléhají. Podobné je to s nájmem nebo službami v domě: pravidelné drobné navýšení, které se postupně nasčítá do obří částky.

Na co si dát pozor?

Není to jednoduché, ale vyplatí se být obezřetný. Kontrolovat účtenky, sledovat váhu a obsah balení, ptát se v lékárně na levnější varianty, vyžadovat detailní rozpis vyúčtování a nenechat se odbýt. Kdo jen mlčky zaplatí, je pro systém snadná kořist. Pravda je krutá – důchodci dnes nedoplácejí víc proto, že by neuměli šetřit, ale proto, že jsou cíleně obíráni o každou korunu.

Tagy:
peníze senioři lži šmejdi pozor
Zdroje:
Penize.cz, stastnysenior.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

