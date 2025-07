Hvězda Ordinace má 20 let vztah bez svatby: "Není to, co potřebuju k životu"

21. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Partnerství je pevné jak skála, oba spokojení... Tak jaká veselka?

Nezdá se, že by v tom, jak to má doma zařízené známá seriálová herečka Michaela Badinková, něco chybělo.

S partnerem Janem Teplým jsou spolu už nějakých dvacet let a rozhodně nejde o soužití, které by se nikam neposouvalo: Však životních kroků spolu provedli už celou řadu. Mají dvě dcery a hned několikrát se již také zasnoubili. Jen na obřad nakonec nikdy nedošlo.

„Tohle máme asi oba nastavené stejně. Ani jeden z nás nemá potřebu náš vztah zpečeťovat. A tak roky plynou a pořád se objevuje něco důležitějšího než svatba. Každá sezona je tak nabitá! Před létem, kdy se těšíme, že budeme mít prázdniny a že pojedeme k moři, začít organizovat svatbu? To ne. Zjišťujeme, že jsme na to líní. Ale ani jeden z nás proti tomu nic nemá, jsme i zasnoubení, prstýnek mám. Ovšem i naše holky pátrají, jestli se vezmeme. Říkáme jim, že někdy jo,“ zmínila herečka loni v lednu pro Prima Ženy.

„Už mě třikrát žádal o ruku, já mu to vždycky potvrdila. Jenže během roku na to není čas a o prázdninách radši jedeme k moři. Jít jenom tak na úřad, to je nuda, museli bychom dát dohromady rodiny. To je náročné,“ vysvětlila Michaela před dvěma měsíci.

Do svatby se jim zkrátka nijak zvlášť nechce, protože nemají pocit, že by ji snad potřebovali: „Já se do svatby nehrnu a už se ani hrnout nebudu. Nám to asi bylo vždycky jedno. Je to krásná společenská událost, takže když po ní někdo touží, tak mu ji přeji. Na několika svatbách jsem už byla a byla jsem i dojatá, ale úplně to asi není to, co já potřebuji k životu,“ přiznala herečka pro eXtra.cz.

Recept na dlouholeté spokojené partnerství je přitom podle Michaely docela jednoduchý: „Vzájemný respekt. A je dobré, aby člověk dělal to, co ho baví, aby se sám neomezoval a nedělal všechno jenom pro toho druhého a zůstal sám sebou,“