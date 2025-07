Horoskop: někdo bude za hvězdu, jiného čeká výbuch ve vztazích

21. 7. 2025 – 6:31 | Magazín | Natálie Kozak

Léto nabírá grády a s ním i astrologické dění. Čeká nás pořádně nabitý týden! Slunce vstupuje do ohnivého Lva, Venuše se potýká s Marsem a přichází novoluní, které může změnit směr našich plánů i vztahů. Emoce budou bublat, energie bude přetékat a někteří z nás budou tančit mezi konfliktem a průlomem. Komu se otevře cesta ke slávě, komu k hluboké transformaci a kdo by si měl dát raději špunty do uší?

Slunce ve Lvu: Týden sebevědomí a oslavy života V úterý 22. července vstupuje Slunce do Lva a rozjasní oblohu i naše vnitřní světy. Energie je ohnivá, výrazná, sebevědomá. Nejvíce ji pocítí Berani, Lvi a Střelci, právě oni mohou očekávat příliv inspirace, síly a touhy být vidět. Tahle konstelace podporuje odvahu, projevení talentu, ale také dramatické výstupy, pokud se věci nevyvíjejí podle představ. Venuše vs. Mars: Vztahové turbulence Ve středu a čtvrtek vstupuje Venuše do ostrého aspektu s Marsem a to znamená jediné: vztahy budou jako na houpačce. Přichází hádky, které vypuknou zcela nečekaně, a emoce, které se nebudou dát udržet pod pokličkou. Tento aspekt se dotkne všech, ale nejsilněji těch, kteří jsou v lásce zranitelní nebo momentálně nejistí. Magazín Nejmstivější znamení zvěrokruhu, se kterými si není radno zahrávat Novoluní a Pluto: Start i tlak zároveň Ve čtvrtek nás čeká novoluní, ideální moment pro nové začátky, nové cíle a čistý list. Hned poté se ale spustí napjatá opozice Slunce a Pluta, která v některých znameních může vyvolat tlak, hlubokou vnitřní proměnu, ale i vnější zkoušky. Především Berani a Štíři by měli být připraveni čelit výzvám s odvahou i rozvahou. Co čeká jednotlivá znamení? Beran Energie Slunce ve Lvu vám dodá jiskru. Budete neodolatelní, zářiví a připravení vystoupit z davu. Teď je váš čas! Nebojte se ukázat, co ve vás je a nechte se obdivovat. Život je jeviště, a vy jste hvězda. Býk Emoce budou od středy bublat. Vaše planeta Venuše je v napětí s Marsem, což může znamenat výbuchy v osobních vztazích. Dejte si pozor, abyste zbytečně nezranili ty, které milujete. Zhluboka dýchejte a mluvte až poté. Blíženci Retrográdní Merkur vás vede zpátky k minulým myšlenkám, nápadům a lidem. Nespěchejte kupředu, ale rekapitulujte. Zpomalte, prohlubte to, co už znáte. Cestám a zásadním rozhodnutím se tento týden raději vyhněte. Rak Vaše pozornost se přesune k financím. Slunce vstupuje do zóny příjmů, a vy tak máte ideální podmínky pro růst, stačí se rozhlédnout. Využijte svou intuici a otevřete se novým příležitostem, klidně i netradičním. Lev Vaše sezóna právě začíná! Slunce ve vašem znamení vás rozjasní zevnitř i navenek. Přichází doba, kdy máte zazářit- v práci, v lásce, v osobním rozvoji. Nešetřete sebevědomím a ani ambicemi. Jste tu, abyste byli vidět. Panna Retrográdní Merkur vás vrací ke starým záležitostem. Dokončujte, třiďte, analyzujte. Tento týden přeje hlubokým vnitřním vhledům a setkáním, která mohou být nečekaně léčivá. Zavolejte starému příteli. Třeba vám změní život. Váhy Napětí ve vztazích vám dává zabrat. Mars a Venuše si hrají na schovávanou, a vy se můžete ocitnout uprostřed konfliktů, které vás zaskočí. Snažte se udržet nadhled, klid a nebrat vše osobně. Harmonie je vaše superschopnost. Štír Týden plný silných emocí a možná i velkých rozhodnutí. Slunce ve Lvu vás tlačí do akce, Pluto vás nutí k přeměně. Překonáte-li nepříjemnosti, vyjdete z nich silnější než kdy dřív. Přichází čas proměnit bolest v sílu. Střelec Ve čtvrtek se otevře nečekaná příležitost, díky aspektu Slunce a Saturnu můžete navázat kontakt s lidmi, kteří vám pomohou profesně vyrůst. Naslouchejte radám zkušenějších, inspirujte se a přemýšlejte strategicky. Magazín Smrt za kamerou: Filmy, za které se zaplatilo tou nejkrutější daní Kozoroh Vaše chvíle přichází. Využijte podporu Saturna a Slunce- vše, co teď uděláte pro svou kariéru, reputaci nebo postavení, bude mít pevný základ. Jste důslední, trpěliví a nyní i v očích ostatních viditelní. Chopte se vedení. Vodnář Novoluní ve vašem domě vztahů přináší možnost nového začátku. Vztahy se proměňují, některé ukončíte, jiné obnovíte. Zaměřte se na to, kdo vám skutečně dává smysl. Kdo vás podporuje? Kdo vás brzdí? Udělejte si pořádek. Ryby Opozice Slunce a Pluta vás možná rozruší. Přijdou chvíle, kdy se budete cítit omezováni, kontrolováni nebo zatlačeni do kouta. Ale právě teď je důležité nastavit pevné hranice. I nejjemnější duše může říct „dost“.