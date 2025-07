Den jak z pohádky! Hvězda Ulice se tajně vdala: Měla stylový, překrásný a velmi netradiční obřad

21. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Sympatická herečka se pochlubila, že už z ní je vdaná paní. A veselka měla parádní styl.

Oblíbená herečka Barbora Mudrová, kterou mají v paměti zafixovanou především diváci populárního seriálu Ulice, se zasnoubila už před dvěma lety. Partner jí tehdy požádal o ruku stylově během dovolené na Bali.

Kdo by však čekal, že stejně pompézní a okázalá bude i samotná svatba, krutě by se spletl. Veselka totiž proběhla v úplně jiném stylu: Malá, soukromá, rustikálně venkovská, přírodní... A tak neskutečně nádherná, až se člověku tají dech.

Vzali se pod širým nebem, bez bot, na louce, v trávě, s cimbálovkou a bez žádných povinných tradic. Svobodně, volně, svérázně, stylově.

Nikoho už pak nemůže překvapit, že se Barbora nevznášela nad loukou jak anděl v tradiční krajce. Ne, místo toho si nechala jednoduché bělostné šaty, které seděly ke stylu celého obřadu. Pár květin do vlasů jak víla a magická svatba mohla začít.

„Já jsem si nechala ušít šaty, které byly šité s přáním abych si je mohla vzít kdykoliv ven,“ prozradila Barbora pro eXtra.cz.

„Upřímně nemám moc vztah k tradičním svatbám. I z toho důvodu jsme to dost dlouho odkládali a nechtělo se nám do toho,“ prozradila herečka informaci, která v tuto chvíli už opravdu nemohla nikoho překvapit.

„Našli jsme způsob, který by nám byl blízký a to bylo udělat tu svatbu co nejvíce obyčejně, co nejvíce z nás, co se nám líbí a nevázat se vůbec na tradice a na to, jak ty svatby vždycky vypadají. Měli jsme jen obřad a první tanec a jinak žádnou jinou tradici. Ani oběd, sypání rýže, šli jsme bosí,“ popsala.

Styl celé svatby pak zkoordinoval a ukočíroval především hereččin nový manžel: „On to celé zařídil a bylo to hodně práce. Vždycky to se mnou zkonzultoval a já jsem mu jen řekla, co by se mi líbilo spíš, ale hlavní vizi tomu dal Martin,“ svěřila se.

„Přijde mi hezký říkat o Martinovi, že je můj muž, to je taková hlavní změna. Čekat, že ten den se něco změní, je takový mýtus, ono se nic moc nezmění, oslavíte to, že jste spolu vstoupili do manželství. My jsme psychicky manželé už dlouho, protože máme tříletého syna a tohle byla jen takové oslavení s přáteli, že jsem teď i formální rodina,“ usmívala se.

Závěrem přidala ještě radu pro všechny, kdo zvažují, že do toho také praští: „Kdokoliv plánuje svatbu, ať si pohlídá to, ať je to o nich dvou a vykašlou se na všechny věci, které by čekala rodina nebo ostatní. Ten den je pro ty dva tak strašně důležitý aby ho měli hlavně podle sebe a byli tam hlavně spolu, že když dělají svatbu pro všechny ostatní, tak pak z toho budou smutní, že se nechali připravit o to nejdůležitější a to je to, že tam byli spolu.“