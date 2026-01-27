Hrůza v Karviné: sourozenci polili kamaráda žíravinou. Důvod? Úplná banalita
27. 1. 2026 – 9:59 | Zpravodajství | Anna Pecena
Měl to být obyčejný večer s alkoholem a známými. Skončil brutální smrtí jednadvacetiletého mladíka, kterému dva sourozenci během spánku nalili do obličeje žíravou chemickou látku. Případ z Karviné šokoval veřejnost i kriminalisty – o to víc, že motivem měl být naprosto banální konflikt.
V jednom z bytů na Karvinsku se odehrál čin, který se vymyká běžným kriminálním případům. Dva dospělí sourozenci měli během společného popíjení alkoholu napadnout svého kamaráda extrémně brutálním způsobem. Počkali, až mladík usne, a následně mu nalili do obličeje směs žíravých chemikálií. Poškozený utrpěl rozsáhlá poleptání hlavy, obličeje i dýchacích cest.
Záchranáři ho převezli do nemocnice ve velmi vážném stavu. Přes veškerou snahu lékařů však mladík po několika dnech zemřel na následky popálenin a úrazového šoku. Policie případ kvalifikovala jako vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem.
Průběh útoku mrazí
Podle informací policie šlo o cílený čin. Útočníci měli chemickou látku připravenou a útok provedli ve chvíli, kdy se oběť nemohla bránit. Vyšetřovatelé potvrdili, že použitá žíravina obsahovala běžně dostupné čisticí prostředky s vysoce korozivními účinky.
Poleptání obličeje patří mezi nejzávažnější typy poranění. Lékaři upozorňují, že kromě extrémní bolesti dochází často k selhání orgánů, infekcím a nevratnému poškození dýchacích cest. Právě tyto komplikace se mladíkovi staly osudnými.
Motiv, který šokuje
Snad nejvíce zarážející je motiv činu. Podle dosavadních zjištění policie nešlo o dlouhodobý spor, žárlivost ani pomstu. Důvodem měla být obyčejná hádka nebo slovní konflikt, který by za normálních okolností skončil maximálně rozchodem přátel.
Kriminalisté opakovaně zdůraznili, že podobně brutální reakce na banální spor je mimořádná i v rámci české kriminality. Sourozenci nebyli v minulosti trestně stíháni a nic nenasvědčovalo tomu, že by byli schopni takového činu.
Jak časté jsou útoky žíravinami
V České republice jsou útoky žíravinami velmi vzácné. Podle dat Policie ČR se ročně objeví jen jednotky případů, většinou bez smrtelných následků. Pro srovnání: ve Velké Británii policie v roce 2023 evidovala přes 1 200 útoků korozivními látkami, přičemž většina obětí utrpěla doživotní zdravotní následky.
Karvinský případ tak patří k nejbrutálnějším v novodobé historii. Sourozencům hrozí trest odnětí svobody až na 20 let nebo výjimečný trest.