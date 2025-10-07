Jen pro ženy! Agáta Hanychová rozjíždí další podnikání: "Pro chlapy nedělám nic"
7. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Rázná influencerka etabluje už druhou vlastní značku.
Oblíbená influencerka Agáta Hanychová by se s největší pravděpodobností uživila příjmy ze svého podcastu Agáta a Ornella, jenže... Sláva je vrtkavá dáma, peníze z internetového obsahu jsou nestabilní a pramen může vyschnout.
A Agáta, ať občas vystupuje, jak chce, rozhodně není hlupák. Kuje železo, dokud je žhavé, a vydělané prostředky se snaží násobit podnikáním.
O Agátině kosmetické značce AG Beauty jste už možná slyšeli, teď se ale přidají ještě (nejen) doplňky AG Home.
„Podnikatelsky jsem dospěla a rozhodla jsem se, že když si vedeš něco sám, čemuž úplně nerozumíš, ale chceš mít veškerý ten zisk pro sebe, tak ten zisk máš krátkodobě. Takže já rozděluji práci,“ vysvětlila Agáta pro eXtra.cz.
„Mirek se teď stará o AG Home, což je vlastně naše nová značka,“ upřesnila.
Vzdor jménu se pod značkou nechystá prodávat jen produkty do domácnosti. Už teď je k mání káva, čaj, šperky a Agáta také chystá diář, který sama navrhla. S kolonkou na střídavou péči, s níž má, jak víme, bohaté zkušenosti.
„Diář určitě není určený pro chlapy, já nedělám pro chlapy nic. Takže je tam střídavka, kde si lepíte holčičku či panáčka. Je to vymazlené do detailu, ať už ovládání diáře, nebo kalendáře. Je to teď takové moje dítě,“ popsala.
Agátin diář na příští rok už je mimochodem v prodeji, influencerka si ho cení na 1450 korun.
Influencerka nedávno oslavila 40. narozeniny, zpomalovat nebo odpočívat se ale rozhodně nechystá: „Já nechci jít nikdy do důchodu, chci pracovat, já bych se strašně nudila, kdybych nepracovala. Když nemám nabitý diář, tak jsem z toho rozhozená. Vždy pak vymyslím nějaký nový produkt, o který se musím starat,“ svěřila se.
„Teď jsem hrozně spokojená, co se týče kariéry a života. Tohle kdybych dělala za deset let, tak jsem šťastná, kdyby to takhle vydrželo,“ zakončila spokojeně.