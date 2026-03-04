Hrál online hry celé dny. Pak přišel kolaps a nemocnice
4. 3. 2026 – 11:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mladý student z Tchaj-wanu strávil čtyři dny a tři noci nepřetržitým hraním videoher bez spánku. Krátce poté se zhroutil a lékaři u něj odhalili prasklou mozkovou tepnu. Přestože podstoupil urgentní operaci, zůstal v kómatu a jeho rodina nakonec musela učinit bolestné rozhodnutí o odpojení od přístrojů.
Několik dní bez spánku, nepřetržité hraní videoher a ignorování varování od rodiny. To byla kombinace, která se mladému vysokoškolskému studentovi z Tchaj-wanu stala osudnou. Jeho příběh nyní sdílela zdravotní sestra z jednotky intenzivní péče, aby upozornila na nebezpečí extrémního vyčerpání a závislosti na hrách. To, co začalo jako nevinné trávení zimních prázdnin u počítače, se během několika dní proměnilo v tragédii, která zlomila srdce celé rodině.
Podle zdravotní sestry Lin Ting student během zimních prázdnin prakticky neopouštěl svůj počítač. Čtyři dny a tři noci trávil hraním online her téměř bez přestávky. Spal jen minimálně nebo vůbec. Přestávky si dělal pouze na rychlé jídlo nebo na toaletu.
Jeho matka si začala dělat starosti a opakovaně ho přemlouvala, aby počítač vypnul a šel si odpočinout. Mladík však její prosby ignoroval. Hra pro něj byla v tu chvíli důležitější než spánek, zdraví i vlastní bezpečí. Nikdo v tu chvíli netušil, že extrémní vyčerpání může mít během několika hodin tak dramatické následky.
Student se zhroutil po čtyřech dnech hraní
Osudná chvíle přišla uprostřed noci. Student vstal od počítače, aby si došel na toaletu. Jen o několik okamžiků později jeho rodina uslyšela z koupelny hlasitý výkřik. Když přiběhli, našli ho ležet na zemi. Oči měl obrácené vzhůru a nereagoval. Byl v bezvědomí. Rodina okamžitě zavolala pomoc a mladík byl převezen do nemocnice. Lékaři rychle zjistili, že došlo k prasknutí mozkové tepny, které způsobilo rozsáhlé krvácení do mozku.
Student byl okamžitě převezen na operační sál, kde se lékaři snažili krvácení zastavit. Operace byla sice provedena včas, jeho stav však zůstal kritický. Po zákroku zůstal v hlubokém kómatu. Jeho životní funkce bylo možné udržovat pouze pomocí léků na podporu krevního tlaku a za pomoci plicního ventilátoru. Dny ubíhaly, ale žádné zlepšení nepřicházelo. Rodina každý den doufala v zázrak. Lékaři však postupně začali připravovat příbuzné na nejhorší. Po delší době hospitalizace bylo stále jasnější, že mladík pravděpodobně nikdy znovu nenabude vědomí. Pro jeho rodinu to bylo zdrcující zjištění.
Nakonec se rozhodli učinit jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě. Aby svého syna už nenechali dál trpět, souhlasili s jeho odpojením od přístrojů udržujících životní funkce. Nemocnice proto umožnila rodině, příbuzným i přátelům přijít se se studentem rozloučit. Podle zdravotní sestry patřil mezi nejbolestnější okamžiky moment, kdy jeho matka stála u lůžka a zoufale volala jméno svého syna. Krátce poté byl ventilátor odpojen.
Extrémní vyčerpání může být smrtelně nebezpečné
Zdravotní sestra Lin Ting po zveřejnění příběhu upozornila, že podobné tragédie nejsou jen o hrách samotných. Mnohem větší roli podle ní hraje dlouhodobé přetěžování organismu a extrémní nedostatek spánku.
Přepracování, chronický nedostatek spánku, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a dlouhodobý stres mohou postupně oslabovat cévy v mozku. Ty se pak stávají křehčími a náchylnějšími k prasknutí. Nebezpečí přitom nehrozí pouze starším lidem nebo pacientům s vysokým krevním tlakem. Podle zdravotníků mohou být ohroženi i mladí lidé, kteří dlouhodobě zanedbávají spánek a vystavují své tělo extrémní zátěži.
Lin Ting proto apeluje především na mladé hráče, aby nepodceňovali signály vlastního těla. Pravidelný spánek, vyvážená strava, pohyb a odpočinek jsou podle ní naprosto zásadní.
Příběh mladého studenta je podle ní varováním, že lidské tělo má své limity. Pokud jsou dlouhodobě ignorovány, může mít i zdánlivě nevinná zábava tragické následky. Někdy stačí jen několik dní extrémního vyčerpání, aby se běžný život během okamžiku změnil v rodinnou tragédii.