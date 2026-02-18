Tuhle teplotu v ložnici nastavte hned dnes. Srdce vám v noci poděkuje
18. 2. 2026 – 10:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Teplota v ložnici může rozhodnout, jestli se tělo v noci opravdu zklidní, nebo bude potichu pracovat navíc. Pokud chceš spát lépe, vyplatí se mířit na zhruba 24 °C nebo méně a nepodcenit nastavení topení, větrání a přikrývky.
Dobrá teplota v ložnici není detail pro puntičkáře. Je to jedna z věcí, která může rozhodnout o tom, jestli se ráno probudíš svěží, nebo rozlámaný, s těžkou hlavou a pocitem, že noc byla spíš boj než odpočinek. Tělo má během spánku zklidnit tep, vypnout stresové reakce a přejít do režimu oprav. Když je ale v místnosti příliš teplo, organismus se musí průběžně ochlazovat a srdce často pracuje víc, než by mělo. U starších lidí je tenhle efekt výraznější, protože tělo se s teplem vyrovnává hůř.
Ideální teplota v ložnici a proč mířit na 24 °C
Pokud chceš jednoduché pravidlo, které se dá reálně dodržet, míř na to, aby ložnice měla během spánku zhruba 24 °C nebo méně. Právě tahle hranice se v měřeních v domácích podmínkách ukazuje jako bod, kdy má tělo lepší šanci na klidnější noční režim. Jakmile se jde výš, častěji se objevují signály, že se organismus hůř zklidňuje a regenerace je slabší.
Rozdíly nejsou jen pocitové. Při teplotách kolem 24 až 26 °C už roste pravděpodobnost, že se ukazatele nočního zotavení zhorší. Při 26 až 28 °C je ten nárůst výraznější a při teplotách nad 28 °C už je riziko problémů podstatně vyšší než v chladnější místnosti. Zjednodušeně: čím víc tepla v ložnici, tím častěji tělo v noci jede na vyšší otáčky.
Pro praxi to znamená jediné: pokud máš na výběr, raději o stupeň chladněji než o stupeň tepleji. Hranice 24 °C není magické číslo, po kterém se všechno zlomí, ale je to dobrý orientační bod. Když se ložnice drží pod ním, zvyšuješ šanci, že srdce a nervový systém dostanou prostor opravdu odpočívat.
Jak si tuhle teplotu v ložnici udržet i v zimě
Zima je zrádná v tom, že člověk řeší hlavně teplo a snadno přetopí. A přitom se pak v noci budí, potí se, odkopává a ráno je stejně unavený. Když chceš mít ložnici v rozumném pásmu, pomůže pár jednoduchých kroků. Největší rozdíl udělá nastavení topení. Ložnice nepotřebuje stejnou teplotu jako obývák. Pokud máš termostat, zkus ho stáhnout tak, aby se teplota držela kolem 20 až 24 °C, ideálně spíš blíž k dolní hraně. Když nemáš termostat, pomůže i obyčejné přivření radiátoru na noc.
Dál pomáhá větrat krátce a intenzivně. Větrání na ventilačku často jen ochlazuje zdi a zároveň zbytečně vysušuje vzduch, což může zhoršit spánek. Lepší je rychlé vyvětrání před spaním a potom už nechat místnost v klidu. Velkou roli hraje i to, co máš na sobě a pod sebou. Když je v ložnici tepleji, nepomůže přidat topení a pak se dusit pod peřinou. Mnohem lepší je chladnější místnost a přikrývka, která dá teplo tam, kde má být. Pokud se v noci budíš horkem, často není problém v peřině, ale v přetopené místnosti.
A úplně praktická věc: pořiď si jednoduchý teploměr do ložnice. Spousta lidí si myslí, že má doma příjemně, ale reálně spí ve 26 °C. Teploměr ti dá rychlou kontrolu reality a hned víš, jestli má smysl stáhnout radiátor, víc vyvětrat nebo jen vyměnit těžkou peřinu.
Když to shrneme: pokud chceš pro spánek udělat jednu věc, začni u teploty. Cíl kolem 24 °C nebo níž je rozumný, srozumitelný a v praxi dosažitelný. A hlavně: ložnice není výstavní místnost, ale opravna těla. Čím méně se organismus musí v noci prát s teplem, tím víc prostoru má na skutečný odpočinek.