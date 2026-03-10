Hračka z IKEA za pár stovek se prodává za tisíce. Máte ji také doma?
10. 3. 2026 – 10:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Roztomilá opička, plyšový orangutan a internet v slzách. Příběh malého makaka jménem Punch z japonské zoologické zahrady v Ičikawě během několika dní obletěl celý svět a způsobil nečekanou lavinu. Lidé začali ve velkém kupovat plyšového orangutana Djungelskog z IKEA, kterého opičce dali ošetřovatelé jako útěchu poté, co ji odmítla vlastní matka.
Z nenápadné dětské hračky se tak přes noc stal globální hit. Plyšák, který běžně stojí zhruba 450 korun, se na internetu začal prodávat za několikanásobek ceny. A lidé jsou ochotni zaplatit téměř cokoliv.
Malý Punch je sedmiměsíční makak, kterého jeho matka po narození nepřijala. Ani ostatní opice ve výběhu ho zpočátku nepustily mezi sebe. Ošetřovatelé proto zvolili neobvyklé řešení a dali mu plyšového orangutana z IKEA. A stalo se něco, co nikdo nečekal. Punch si hračku okamžitě zamiloval. Nosí ji všude s sebou, spí s ní, jí vedle ní a drží ji pevně v náručí, jako by šlo o jeho skutečnou matku. Fotografie malé opičky, která se ke svému plyšovému společníkovi tiskne, během chvíle zaplavily sociální sítě.
Lidé po celém světě začali sdílet videa i fotografie a příběh malé opičky si získal obrovskou pozornost. Do zoologické zahrady v Ičikawě začaly proudit davy návštěvníků, kteří chtějí Punche vidět na vlastní oči. Před výběhem se tvoří dlouhé fronty a zaměstnanci zoo přiznávají, že něco podobného ještě nezažili.
Někteří lidé přiznávají, že je pohled na opičku s plyšákem dojemný i smutný zároveň. Malý makak se totiž k hračce chová jako k matce, kterou nikdy neměl.
Internet šílí. Plyšák za tisíce
Zatímco Punch si svého plyšového orangutana jen pevně tiskne k sobě, internet se zbláznil. Plyšák Djungelskog z IKEA se stal sběratelským hitem. Běžná cena kolem 450 korun rychle přestala platit. Na aukčním portálu eBay se začaly objevovat nabídky za 750 až téměř 4 000 korun. A některé nabídky šly ještě výš. Jeden prodejce dokonce vystavil plyšáka za téměř 8 000 korun.
Počet nabídek Djungelskogu podle údajů eBay Australia vzrostl mezi lednem a únorem o neuvěřitelných 650 procent. A lidé je skutečně kupují. Jen během jednoho dne se prodalo více než deset kusů. Někteří prodejci se snaží situace využít naplno. Jeden kupující z Texasu například nakoupil najednou 17 plyšových orangutanů a začal je přeprodávat za zhruba 1 200 korun za kus.
Ani samotná IKEA nečekala takovou vlnu zájmu. Firma uvedla, že poptávka po hračce v posledních dnech vzrostla o více než 200 procent. V některých zemích se plyšáci vyprodali během několika hodin. Lidé je kupují nejen dětem, ale i sami sobě. Někteří zákazníci přiznávají, že si plyšového orangutana pořídili právě kvůli příběhu malé opičky z Japonska. Když si ho přinesou domů, často ho posadí vedle počítače, vezmou ho do práce nebo ho vozí autem připoutaného bezpečnostním pásem. Kolegové se pak smějí, jako by do kanceláře dorazila celebrita.
Roztomilý příběh, který má i smutnou stránku
Příběh Punche je sice dojemný, ale zároveň vyvolává i otázky. Malá opička si totiž plyšáka nevybrala proto, že by byl roztomilý. Drží se ho proto, že nemá svou matku. Podobné příběhy už svět viděl. Připomíná to například osud kosatky Keiko, která se proslavila ve filmu Free Willy. Po obrovské kampani ji lidé chtěli vrátit do volné přírody. Jenže Keiko byla celý život zvyklá na lidi a mezi divoké kosatky nikdy úplně nezapadla. Nakonec zemřela ve věku 27 let.
U Punche není úplně jasné, proč ho matka odmítla ani jaké jsou přesné podmínky v zoologické zahradě v Ičikawě. Některé recenze návštěvníků zmiňují malé výběhy a japonské zákony na ochranu zvířat bývají často kritizovány jako nedostatečné. Zaměstnanci zoo ale tvrdí, že se situace postupně zlepšuje. Punch prý každý den navazuje více kontaktů s ostatními opicemi. Ostatní makakové ho čistí, hrají si s ním a někdy ho také usměrňují, takže se postupně učí fungovat ve skupině.
Příběh malé opičky tak možná není jen internetovou senzací, ale i připomínkou toho, jak snadno lidé promítají své vlastní emoce do života zvířat. A zatímco miliony lidí po celém světě objímají plyšového orangutana z IKEA, malý Punch dál sedí ve svém výběhu a drží se jediné věci, která mu připomíná pocit bezpečí. Plyšáka, který mu alespoň na chvíli nahrazuje matku.