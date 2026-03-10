Jediným vítězem íránské války je zatím Rusko, řekl šéf summitů Costa
10. 3. 2026 – 11:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jediným vítězem íránské války je zatím Rusko, které z ní profituje hned několika způsoby.
Prohlásil to dnes předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie se musí snažit zabránit další eskalaci v regionu, dodal šéf unijních summitů.
Americko-izraelské údery proti Íránu trvají již 11 dnů, během nichž v důsledku odvetných íránských akcí výrazně vzrostla cena ropy a zemního plynu.
"Doposud je jediným vítězem této války, Rusko. S růstem cen energií získává nové zdroje k financování své války proti Ukrajině," řekl Costa v dnešním projevu k velvyslancům EU ve světě.
Moskva podle něho těží i z faktu, že se vojenské kapacity některých spojenců Ukrajiny koncentrují na blízkovýchodní oblast, místo aby mířily na pomoc Kyjevu. Pro Rusko je rovněž výhodné, že se na Írán nyní soustředí mezinárodní pozornost, která byla dříve zaměřena na ruskou válku.
"Svobody a lidských práv nelze dosáhnout za pomoci bomb. Jen mezinárodní právo je může prosadit," vyjádřil se Costa kriticky k americko-izraelským útokům. Země EU by se podle něj měly snažit, aby se konflikt dále nevyhrotil a nerozšířil do dalších částí regionu.
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že válka se blíží ke konci. Pohrozil však také Íránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí zastavit dopravu ropy Hormuzským průlivem. Tím nyní proplouvá jen minimum lodí, což přispívá k růstu cen paliv.