Nejpodivnější věci z letištních kufrů: meteorit, robot i šperky za více než milion korun
10. 3. 2026 – 9:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ztracené kufry někdy ukrývají překvapivější obsah než vitríny v muzeu. Nejnovější zpráva americké společnosti Unclaimed Baggage ukazuje, že cestující v roce 2025 nechali v zavazadlech nejen luxusní předměty za statisíce korun, ale i samurajské meče, meteorit nebo dokonce robota. Přehled nejpodivnějších a nejdražších nálezů nabízí nečekaný pohled do toho, co všechno lidé vozí s sebou na cesty.
Cestující po celém světě každý rok ztratí tisíce zavazadel. Většina z nich se nakonec vrátí ke svým majitelům – někdy ale kufry zmizí bez stopy. A právě tehdy začíná jejich druhý život. Americká společnost Unclaimed Baggage, která se specializuje na prodej nevyzvednutých zavazadel, každoročně zveřejňuje přehled těch nejzajímavějších věcí nalezených v kufrech, které už si nikdo nevyzvedl. Jejich nejnovější zpráva za rok 2025 ukazuje, že fantazii cestujících – ani jejich obsah kufrů – se meze rozhodně nekladou.
Kufry, které už se domů nevrátily
Podle společnosti se přibližně 99,9 % odbavených zavazadel nakonec vrátí ke svým majitelům. Malé procento kufrů se však ztratí natolik, že po nich nikdo nepátrá nebo se majitele nepodaří dohledat. Ty pak končí ve městě Scottsboro v americkém státě Alabama, kde firma provozuje obrovský obchod s nevyzvednutými věcmi z letadel.
A právě tam pracovníci každý rok objevují předměty, které někdy připomínají spíše muzeum kuriozit než běžné cestovní zavazadlo.
Od robota po samurajské meče
Mezi deset nejzajímavějších nálezů roku 2025 patřila například:
-
plně sestavený robot
-
bionické koleno
-
zlaté zubní grillzy z 10karátového zlata
-
meteorit
-
ohnivé poi používané při fire dancingu
-
jednouncový slitek ryzího zlata
-
sada samurajských mečů
-
včelařský ochranný oblek
-
pozlacené golfové hole
-
didgeridoo vyrobené z teakového dřeva
Podle generálního ředitele společnosti Bryan Owens zaměstnance každý rok překvapí, co všechno lidé dokážou do kufrů zabalit. „Po více než 55 letech máme někdy pocit, že už jsme viděli úplně všechno. A pak otevřeme kufr, ve kterém je robot nebo samurajské meče,“ uvedl.
Luxus za statisíce korun
Některé předměty nebyly jen zvláštní, ale také mimořádně drahé. Mezi pět nejhodnotnějších nálezů patřily například:
-
náušnice s bílými diamanty v hodnotě přes 1 milion korun (asi 43 000 dolarů)
-
luxusní hodinky Rolex z oceli a 18karátového zlata s diamantovým ciferníkem za přibližně 820 tisíc korun
-
basový klarinet Tosca za zhruba 410 tisíc korun
-
kožená bunda značky Balenciaga za asi 295 tisíc korun
-
termální kamera T530 v hodnotě přes 280 tisíc korun
Takové nálezy ukazují, že v některých kufrech cestují věci, které by člověk čekal spíše v trezoru než v zavazadlovém prostoru letadla.
Kuriozity, které byste v kufru nečekali
Vedle luxusu se v zavazadlech objevují i předměty, které pracovníky firmy doslova zaskočí. Mezi nejpodivnější nálezy patřily například:
-
preparovaný jelen
-
kabelka ve tvaru žáby
-
bajonet americké armády z doby před první světovou válkou
-
obří plyšová husa
-
kostní anatomický vzorek
-
kabelka z pásovce
-
balení 12 konzerv sardinek
-
falešná lidská kostra
-
kufr plný jedu na krysy
-
motýlek vyrobený z peří
Nechyběly ani předměty spojené s historií a kulturou. Mezi nimi například kožená letecká bunda amerického letectva typu A-2 z druhé světové války nebo starý telefon značky Kellogg z počátku 20. století.
Co o cestujících prozradily kufry
Zpráva zároveň ukazuje několik zajímavých trendů. Cestující si čím dál častěji vozí sběratelské předměty z popkultury, například figurky nebo designové hračky. Objevuje se také větší zájem o tzv. dostupný luxus – tedy značkové věci, které mají prestižní image, ale nejsou úplně nedostupné.
Zajímavé je i to, že v kufrech bylo více zlata než v předchozích letech. Podle zprávy se v zavazadlech objevovaly například pozlacené golfové hole nebo dokonce 24karátové kostky na hraní. Zlato podle autorů zprávy slouží nejen jako výrazný doplněk, ale i jako způsob uchování hodnoty.
Přestože tyto předměty působí kuriózně, jejich příběh má často praktický konec. Společnost uvádí, že zhruba třetinu věcí recykluje a další třetinu daruje na charitu. Zbytek se prodává v obchodě, kde mohou zákazníci najít vše od oblečení až po technologii.
Ztracený kufr tak může znamenat nepříjemnost pro cestujícího – ale zároveň začátek nové kapitoly pro věci, které v něm zůstaly. A jak ukazuje každoroční zpráva, někdy v nich lidé nechávají poklady, které by člověk čekal spíš v muzeu než v zavazadlovém prostoru letadla.