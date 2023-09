Houbová káva je staronovým hitem. Skutečně je zdravější než ta klasická?

Šálek lahodné kávy po probuzení patří mezi každodenní rituály většiny z nás - ať už pro stimulační účinky, či charakteristickou chuť. Po pandemii však vzrostla popularita zdravější alternativy - houbové kávy. Nejde však o žádnou novinku.

Káva patří mezi nejpopulárnější nápoje světa. Láká svou charakteristickou chutí s různými odstíny a dodává organismu energii. Má dokonce i řadu zdravotních přínosů. Snižuje například riziko rakoviny jater a má antioxidační účinky. Snižuje také riziko cukrovky 2. typu, deprese a sebevražd a Parkinsonovy choroby. Podle vědců může prodlužovat život tím, že chrání před některými nemocemi spojenými se stárnutím, které jej naopak zkracují.

Její nadměrný příjem ale může zvyšovat riziko úzkostí, hladinu cholesterolu, sekreci trávicích šťáv a může vést ke špatnému vstřebávání vápníku či k jeho vylučování a řídnutí kostí. Příliš kofeinu v nesprávnou hodinu navíc může narušit spánek. Vědci se shodují, že se nic nemá přehánět, což platí i pro kofein.

Káva je v podstatě téměř tak stará jako lidstvo samo. Postupně začaly startupy a zaběhlé společnosti přicházet s inovativními druhy těchto stimulačních nápojů.

Do kávy se například přidává dřevěné a žhavé uhlí či olivový olej. Jedná se o zdravější alternativy, které vylepší její chuť, ale nenaruší ji. Kavárna Molinari Private Reserve v Kalifornii zase prodává kávu z bobů pražených v červeném víně.

Po skončení pandemie nemoci covid-19 se rozmohl další trend. Zvýšil se zájem o houbovou kávu. Odborníci se shodují, že lidé se snaží zvýšit po těžkém období během pandemie svou pohodu a sahají právě po podobných alternativách.

Více se také zajímají o své zdraví. „Lidé se po pandemii stali vnímavějšími spotřebiteli. Vybírají si potraviny a nápoje bez syntetických či umělých přísad, cituje deník The National zdravotní koučku Urvashi Agarwalovou.

Zdravotní přínosy houbové kávy

Ta si myslí, že lidé vyhledávají houbovou kávu pro kombinaci kofeinu se zdravotními přínosy houby. Tento nápoj skutečně obsahuje vybrané houby užívané pro jejich blahodárné účinky na lidské zdraví v čínské medicíně.

„Současná popularita houbové kávy má kořeny v dlouhé historii hub, které se v asijské kulinářské kultuře používají jako zdravá přísada po celá staletí,“ vysvětlil potravinový antropolog Kurush Dayal.

V této kávě neplavou kusy hub, jak by se mohlo zdát. Je to jemná směs mletých medicinálních hub a kávových zrn. Při její výrobě se nejčastěji používají léčivé druhy jako reishi, čaga nebo housenice. Na výslednou chuť kávy nemají téměř vliv, vypít ji tedy může i člověk, který houby nerad. Mohlo by se zdát, že jde o produkt čínské medicíny, ale není tomu tak. Houby používali za druhé světové války Finové jako náhražku kávových zrn, která nebyla k mání.

Expertka na výživu Reema Hingorani Madhianová z Dillí popsala zdravotní přínosy houbové kávy. Obsahuje například adaptogeny, sloučeniny pomáhající zmírnit stres a úzkosti. Rovněž má silné antioxidační účinky.

Medicinální houby jsou prospěšné pro imunitní systém, posilují kognitivní zdraví a chrání před alergiemi. Některé z hub užívaných v tomto nápoji rovněž zvyšují produkci adenosintrifosfátu (ATP). Jedná se o v lidském těle přirozeně se vyskytující sloučeninu, která poskytuje našim buňkám energii. Podle klinických studií zvýšila housenice výkon během cvičení u zdravých starších lidí. Houbová káva kromě toho obsahuje méně kofeinu než ta klasická.

Je to dáno tím, že se jedná o kávu namíchanou s houbovým extraktem. Má až o polovinu méně kofeinu, což umožňuje i konzumaci během pozdního odpoledne. Také ji mohou pít těhotné ženy, kterým by mohla běžná káva uškodit.

Stále platí, že nic se nemá přehánět

Tyto houby navíc pozitivně účinkují na nadledviny, čímž snižují dlouhodobé škodlivé účinky nadměrného množství kofeinu na tyto žlázy. Nadledviny produkují hormony související se stresovými reakcemi typu „útok, nebo útěk“: Nastupuje adrenalin, svaly se stahují a srdeční frekvence zvyšuje. Káva působí na nadledviny stejně, akorát se neuvolňují tyto hormony v reakci na stres, ale na nadměrný příjem kofeinu, což je s postupem času vyčerpává.

I když je houbová káva zdravější alternativou k té obyčejné, u některých jejích přínosů jde o vědecky neprokázaná tvrzení. Agarwalová to přirovnala ke srovnání normálního ovoce a ovocného džusu. Řada odborníků doporučuje spíše první variantu. Stejně tak experti na výživu doporučují konzumaci hub spíše než houbové kávy, neboť obsahují hodně vlákniny. „Houby jsou zdravé, chutné, kaloricky nenáročné a snadno se vaří. Tak proč je nekonzumovat místo kávy?“ řekla Agarwalová.

Houbová káva možná obsahuje méně kofeinu, na druhou stranu tak může vybízet k ještě častější konzumaci. Odborníci dlouhodobě varují, že spotřebitelé by si měli být vědomi stále vysokého obsahu kofeinu v houbové kávě. I v jejím případě nakonec platí, že se nic nemá přehánět. „Kofein přetrvává v lidském těle až deset hodin a může zvýšit hladiny stresového hormonu kortizolu. Proto je rozumné jeho příjem omezit, zejména v období stresu,“ uvedl doktor Gitanjali Kochar.