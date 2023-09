Vláda schválila státní rozpočet na příští rok s 252miliardovým schodkem

Vláda dnes schválila státní rozpočet na příští rok s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu korun. Schodek bude 252 miliard korun, na letošek je plánováno 295 miliard korun. Příjmy i výdaje se proti návrhu ministerstva financí z konce srpna zvýšily o 19 miliard korun. Parametry rozpočtu představil na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Rozpočet dostanou k posouzení poslanci, v prvním čtení by ho měli projednávat koncem října.

Premiér Petr Fiala (ODS) označil vládní návrh rozpočtu za odpovědný, který odráží priority vlády a potřeby země. Kabinet ho podle něj schválil jednomyslně.

Příjmová stránka rozpočtu se zvýšila kvůli změně odhadu příjmů z dividend státních podniků a zvýšení odhadu daňových příjmů. Výnos z daní a pojištění by měl vzrůst o šest miliard korun kvůli otevření českého trhu práce o 20 000 pracovníků ze třetích zemí a o dalších 20 000 uprchlíků z Ukrajiny, uvedl Stanjura. Po více pracovnících podle něj volali zaměstnavatelé, odhad daňových příjmů považuje za konzervativní.

Na výdajové straně se proti srpnu zvýšily zejména prostředky pro ministerstvo školství. Podle Stanjury se díky tomu podaří zajistit, že učitelé budou nadále pobírat 130 procent průměrné mzdy. Růst výdajů také zajistí, že rozpočet na vědu, výzkum a inovace zůstane na letošní úrovni.

Návrh rozpočtu už zahrnuje opatření z konsolidačního balíčku, který je ve sněmovně před konečným schvalováním. Podle dřívějšího vyjádření vlády by balíček měl v příštím roce zlepšit saldo veřejných financí o 97,7 miliardy korun. V opačném směru ale působí některé nové povinné výdaje, zejména zavedení minimálních nákladů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).

V rámci úspor vláda škrtne běžné dotace za 46,1 miliardy korun. Dalších 38 miliard korun úspor by mělo přinést zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy. V kapitole ministerstva průmyslu klesnou dotace o 55 miliard, z toho 38 miliard jsou letošní mimořádné dotace do přenosové soustavy a 17 miliard ostatní dotace. V kapitole ministerstva zemědělství by dotace měly klesnout o 10,4 miliardy korun, v kapitole ministerstva dopravy o devět miliard korun a v kapitole ministerstva školství o 7,7 miliardy korun. Více než miliarda korun se škrtá také v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde to je 1,3 miliardy korun. Podrobnosti o konkrétních rušených dotačních titulech podle Stanjury ministerstvo financí zveřejní v pátek nebo v pondělí.

Mzdové výdaje na státní zaměstnance klesnou o dvě procenta, bude to znamenat celkovou rozpočtovou úsporu v rozsahu 9,2 miliardy korun. Provozní výdaje státu bez výdajů ministerstva obrany klesnou o pět procent, tedy o 2,3 miliardy korun.

Proti letošnímu roku příjmy státu mají vzrůst o 12 miliard korun, výdaje klesnout o 31 miliard korun. Znamená to první pokles výdajů státu od roku 2016. Schodek by měl příští rok činit 2,2 procenta HDP, klesne z letošních 3,6 procenta HDP.

Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za OZE

Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje jako před loňským říjnem. Stát už je plně hradit nebude, oznámili na dnešní tiskové konferenci ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé opět hradit poplatek 599 korun. Podle kabinetu šlo o plošné opatření, které v době příznivějších cen energií není nutné.

Stát v reakci na vysoké ceny energií od loňského října do konce letošního roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, příspěvek hradila pouze státní kasa. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.