Horoskop pro všechna znamení od 26. ledna do 1. února: Jak hvězdy ovlivní vaše vztahy a finance?
26. 1. 2026 – 7:58 | Magazín | Natálie Kozak
Připravili jsme pro vás podrobný přehled pro všechna znamení zvěrokruhu. Zjistěte, proč by měli Berani tento týden raději mlčet, jaká překvapení čekají Panny v domácnosti a pro které znamení bude nejlepší zbraní proti chaosu trpělivost.
Vstupujeme do týdne, který nás provede transformací zemské energie Býka do hlubších rovin našeho vědomí. Zatímco úvod týdne může provázet mírný chaos a komunikační šumy, druhá polovina slibuje jasnější obrysy našich plánů. Připravili jsme pro vás podrobný přehled, který vám pomůže navigovat mezi hvězdnými vlivy.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Zdrženlivost
Tento týden bude vaší největší zbraní klid. Hvězdy naznačují, že se můžete ocitnout v diskusích, kde se názory ostatních budou ostře rozcházet s těmi vašimi. Nepodléhejte impulzivním reakcím. Raději svou pověstnou energii investujte do sebevzdělávání. Nové informace a kontakty se zajímavými lidmi vám otevřou obzory, o kterých jste doposud netušili.
Příznivé dny: 27. ledna, 30. ledna.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Rozvaha v závazcích
Můžete narazit na komplikace spojené s financemi nebo sdíleným majetkem. Pokud někdo jiný nedodrží své sliby, nespěchejte s kritikou. Situace je momentálně nepřehledná a unáhlené podepisování dokumentů by se vám nemuselo vyplatit. Od středy se mlha rozplyne a vy dokážete svůj postoj prosadit s lehkostí.
Příznivé dny: 28. ledna, 31. ledna.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Dobíjení baterek
Možná pocítíte, že vaše obvyklé tempo mírně opadá. Je to přirozený signál těla, které volá po samotě a klidu. Okolí na vás může vyvíjet tlak, ale vy si neváhejte vymezit hranice. V osobních vztazích vsaďte na diplomacii- stará nedorozumění se mohou znovu připomenout, ale laskavé slovo je dokáže nadobro uzavřít.
Příznivé dny: 26. ledna, 29. ledna.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Vytrvalost v chaosu
Začátek týdne vám může připadat trochu zmatený. Plány se mění pod rukama a podpora, na kterou jste spoléhali, může být nejistá. Nenechte se tím však odradit. Právě pod tlakem se probudí vaše největší síla a dosáhnete výsledků, které překvapí i vás samotné. Jen si hlídejte hranici vyčerpání.
Příznivé dny: 27. ledna, 31. ledna.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Přizpůsobivost
Vaše touha zářit v kolektivu může narazit na technické překážky. Zrušené schůzky nebo změny v programu vás mohou mrzet, ale neberte to jako neúspěch. Vesmír vás jen učí přizpůsobit se novému rytmu. Největší útěchu a zdroj nových sil najdete v kruhu své rodiny, kde nemusíte nic předstírat.
Příznivé dny: 28. ledna, 30. ledna.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Domácí harmonie
Domov se tento týden stane centrem veškerého dění. Možná vás čekají nečekané návštěvy nebo drobné opravy, které naruší váš precizní plán. Nesnažte se vše zvládnout sami, požádejte o pomoc. Jako protiváhu k pracovním povinnostem si dopřejte jednoduché radosti- procházka nebo změna prostředí vám vyčistí hlavu.
Šťastné dny: 26. ledna, 1. února.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Vnitřní rovnováha
Někdo ve vašem okolí může volit příliš drsná slova, která zasáhnou váš duševní klid. Vaším úkolem pro tento týden je vědomá selekce kontaktů. Vyhýbejte se hluku a lidem, kteří vás dráždí. Pokud se obklopíte krásou a harmonií, týden nakonec proběhne nečekaně hladce a v naprostém klidu.
Příznivé dny: 27. ledna, 29. ledna.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Intelektuální pokrok
Máte v hlavě spoustu nových nápadů a jejich sdílení s ostatními vám pomůže odbourat nahromaděný stres. Dejte si však pozor na malicherné spory, zejména ty, které se týkají peněz. Raději se zaměřte na svůj osobní růst. Krátký výlet nebo studium nového tématu vám dodají pocit svobody a lehkosti.
Příznivé dny: 29. ledna, 31. ledna.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Optimismus s mírou
Vaše vnitřní světlo je nyní velmi silné a přitahuje k vám pozornost. Přesto buďte v úvodu týdne opatrní v komunikaci s autoritami. Místo konfliktů se zaměřte na sebezdokonalování nebo si udělejte radost drobným nákupem. Čas strávený o samotě vám pomůže utřídit si myšlenky a udržet si jasný směr.
Příznivé dny: 26. ledna, 30. ledna.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Pracovní podpora
Možná vás přepadnou pochybnosti o vašich dřívějších rozhodnutích. Věřte, že jde o dočasný emoční výkyv. Nepodléhejte pesimismu a hledejte oporu u kolegů, kteří s vámi sdílejí podobné zájmy. Společná diskuse vám pomůže vidět věci v reálném světle a dodá vám odvahu sdílet vaše inovativní nápady.
Příznivé dny: 27. ledna, 31. ledna.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Upřímná komunikace
V oblasti přátelství se mohou objevit drobné pochybnosti o upřímnosti druhých. Nepospíchejte se závěry, čas vše vyjasní. V profesionální sféře se opřete o svou autoritu a zkušenosti. Pokud pocítíte potřebu reagovat ostře, raději si dejte pauzu. Vaše profesionalita vám pomůže překonat jakékoli nedorozumění.
Příznivé dny: 28. ledna, 30. ledna.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Emocionální stabilita
V pracovním prostředí se vyhýbejte konfrontacím. Slova ostatních mohou znít tvrději, než byla zamýšlena, tak si je neberte příliš k srdci. Ideální oblastí pro vás bude tento týden vzdělávání a cestování. Objevování nových obzorů vás ochrání před emocemi druhých lidí a přinese vám pocit vnitřního růstu.
Příznivé dny: 26. ledna, 29. ledna.