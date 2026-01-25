Zázrak v talíři: aromatická rýžová polévka s vejcem, která vás postaví na nohy
25. 1. 2026 – 9:37 | Magazín | Natálie Kozak
Hledáte recept na jídlo, které pohladí po duši a dodá energii v sychravých dnech? Tato jemná rýžová polévka s rozšlehaným vejcem je ideální kombinací lehkosti a sytosti. Díky svěžímu doteku citronu a krémové textuře se z obyčejných surovin stane pokrm, který si ve vaší kuchyni okamžitě najde své stálé místo.
Existují dny, kdy naše tělo i mysl volají po něčem konejšivém, teplém a přitom lehce stravitelném. Právě pro takové chvíle je ideální tato aromatická domácí polévka. Její kouzlo tkví v kombinaci svěžího citronu, jemné rýže a krémové textury, kterou jí dodávají rozšlehaná vejce. Tato technika, připomínající středomořskou klasiku, promění obyčejný vývar v bohatý gastronomický zážitek, který si zamiluje celá vaše rodina.
Co budete potřebovat?
Příprava je rychlá a suroviny máte pravděpodobně právě teď ve své spíži. Na čtyři porce si připravte:
- Rýže: 150 g
- Zelenina: 2 mrkve a 2 stonky řapíkatého celeru
- Citron: 1 kus (budete potřebovat šťávu i kůru)
- Vejce: 2 ks
- Bylinky: 1 svazek čerstvé petrželky
- Základ: 1 l poctivého vývaru (zeleninového nebo drůbežího)
- Dochucení: sůl a čerstvě mletý černý pepř
Postup přípravy krok za krokem
- Příprava surovin: Nejprve si připravte veškerou zeleninu. Mrkve oloupejte a nakrájejte na úhledné malé kostky. Řapíkatý celer očistěte a nasekejte nahrubo. Citron důkladně omyjte, jemně nastrouhejte kůru a poté z něj vymačkejte všechnu šťávu. Petrželku nasekejte nadrobno, dodá polévce potřebnou svěžest.
- Vaření základu: V hrnci přiveďte vývar k varu. Malou část (přibližně jeden hrnek) si odlijte stranou, budete ho potřebovat později na vaječnou směs. Do vroucího vývaru nasypte rýži, nakrájenou mrkev a celer. Plamen zmírněte a vše společně vařte pod pokličkou přibližně 15 minut, dokud rýže a zelenina nezměknou.
- Tajemství krémové textury Zatímco se polévka vaří, připravte si klíčovou ingredienci. V misce rozšlehejte obě vejce s nastrouhanou citronovou kůrou a postupně přilévejte hrnek vlažného vývaru, který jste si odložili. Tato technika zajistí, že se vejce v horké polévce nesrazí na kusy, ale vytvoří jemnou, sametovou emulzi.
- Finální spojení chutí Jakmile je rýže hotová, začněte polévku v hrnci míchat a pomalým pramenem do ní vlévejte vaječnou směs. Pokračujte v míchání, dokud se vše nespojí a polévka mírně nezhoustne. Nakonec přidejte citronovou šťávu podle vaší chuti, osolte a opepřete.
Jak polévku servírovat?
Polévku rozlijte do hlubokých talířů a nešetřete čerstvou petrželkou. Pokud chcete pokrm ještě více ozvláštnit, můžete přidat pár kapek kvalitního olivového oleje nebo kousek opečené bagety. Citronová nota dodává jídlu nečekanou lehkost, zatímco vejce zajistí sytost, kterou po náročném dni oceníte.
Dobrou chuť!