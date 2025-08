Horoskop od 4. do 10. srpna slibuje zvraty! Připravte se na překvapení, která změní váš směr

4. 8. 2025 – 10:10 | Magazín | Natálie Kozak

Začátek měsíce přináší výjimečné vibrace, které mohou otřást vaším světem, nebo vás naopak obejmout jako chladivý vánek. Tento týden odhalí mnohé: komu naskočí v duši jiskra vášně, kdo potřebuje zpomalit, a kdo si bude tvořit svou osobní oázu klidu.

Jaké emoce, výzvy a dary vám přinese první srpnový týden?

Beran: Napětí, které vás posune kupředu

Události první poloviny týdne vás mohou přitlačit ke zdi. Potřebujete se rozhodnout, jak dosáhnout konkrétního cíle a to rychle. Bude to chvílemi napjaté, ale naštěstí se kolem vás objeví ti správní lidé, kteří vám podají pomocnou ruku. Od středy nastává obrat k lepšímu: zlehčíte, otevřete se novým myšlenkám i tvůrčí energii. Víkend vás doslova volá k pohybu. I když se vám nebude chtít, rozhýbejte tělo a duše vám poděkuje.

Dobré dny: 6. 8., 8. 8.

Býk: Váš týden pohodlí a smyslových radostí

Čeká vás klidné období, bez dramat a výkyvů. V práci i doma zavládne stabilita, která vám poskytne cenný prostor pro to, co máte rádi. Možná zatoužíte po zútulnění svého domova, novém kousku do šatníku nebo malém estetickém potěšení. O víkendu se vyhněte mentorování ostatních, ne každý je připraven slyšet vaši radu, i když je myšlena dobře.

Dobré dny: 8. 8., 10. 8.

Blíženci: Návraty, které pohladí srdce

Příjemná nostalgie nebo radostná překvapení- i tak může vypadat váš srpnový týden. Čeká vás událost, která vás zahřeje: možná nečekaný dárek, možná návrat někoho blízkého. Nechte se unášet bez výčitek a hodnocení. Vaše pracovní nasazení nechte tento týden spíše na „údržbovém režimu“. Věnujte se jen tomu, co je nezbytné a zbytek si dovolte prožít naplno.

Dobré dny: 4. 8., 8. 8.

Rak: Týden, kdy si ujasníte, co (ne)chcete

Začátek týdne vás může zasáhnout ambicí, která se rodí z touhy, třeba po větší finanční jistotě nebo zásadní investici. Je skvělé mít cíl, ale dejte pozor, abyste se neutopili v činnostech, které k němu ve skutečnosti nevedou. Seřaďte priority, jinak vás chaos vyčerpá. V klidu si napište, co je pro vás skutečně důležité a zbytek vypusťte.

Dobré dny: 4. 8., 5. 8.

Lev: Doteky, které léčí

Vaše zvědavost a živost budou nakažlivé. Ale pod vnější energií se skrývá touha po blízkosti a pochopení. V tomto týdnu pro vás budou láskyplné doteky a vlídná slova doslova balzámem. Kritika vás může zasáhnout víc než obvykle, obzvlášť kolem úplňku. Dopřejte si víkendový odpočinek s tím, koho milujete. A pokud zůstanete sami? Udělejte si čaj, pusťte si starý film a dovolte si být jemní.

Dobré dny: 5. 8., 8. 8.

Panna: Zpomalení, které má svůj důvod

Retrográdní Merkur se s vámi ještě loučí a vy to pocítíte. Může vás přepadnout vnitřní otupělost, roztěkanost nebo frustrace. Nesnažte se být perfektní. Nechte věcem volný průběh, přijměte, že některé úkoly prostě dnes neuděláte. Je to v pořádku. Uprostřed měsíce se energie změní a vy si znovu zhluboka oddechnete.

Dobré dny: 6. 8., 10. 8.

Váhy: Vaše klidná síla změní dynamiku okolí

Bude se vám dařit zachovat si nadhled, i když vás někdo bude chtít zatáhnout do hádek nebo manipulací. Zůstanete v klidu a tím všem připomenete, že hádka není řešení. Vaše laskavost může inspirovat víc, než tušíte. O víkendu přijdou něžné vibrace a romantická vlna. Otevřete se jí. Láska potřebuje prostor.

Dobré dny: 6. 8., 7. 8.

Štír: Ovládnout energii a neztratit duši

Vrhněte se do práce s vervou, ale pozor: vaše tempo bude vražedné a ne každý vám stačí. Váš zápal je obdivuhodný, ale ať nespálíte mosty k těm, kteří potřebují trochu víc času. O víkendu úplně vypněte- relax, klid a žádné povinnosti. Jinak se příští týden rozběhnete s prázdnou nádrží.

Dobré dny: 7. 8., 8. 8.

Střelec: Voňavé zážitky a milá setkání

Vaše kuchyně se může proměnit v laboratoř chutí. Tento týden vás to táhne k vařečce a možná i ke společnosti. Zkuste něco nového: recept, večer s přáteli nebo pozvání, které jste zvažovali. Práce vás nechá dýchat, tak si užijte dny, které budou plynout lehce a v dobré náladě.

Dobré dny: 6. 8., 9. 8.

Kozoroh: Síla ve struktuře

Máte energii na rozdávání, ale pokud ji nerozdělíte správně, může se změnit v chaos. Udělejte si plán a držte se ho. Kombinujte úkoly s péčí o sebe, a nezapomínejte ani na kreativní nápady, které se vám vynoří. Některý z nich má potenciál rozkvést v něco většího. Věřte své vizi.

Dobré dny: 7. 8., 10. 8.

Vodnář: Autenticita jako kompas

Buďte tím, kým skutečně jste. Zní to jednoduše, ale právě vaše proměnlivost a ochota přijímat role jiných může být překážkou. V tomto týdnu se vraťte k sobě. Co vás těší? Co vás unavuje? Když si dovolíte být „opravdoví“, svět vás podpoří víc, než čekáte.

Dobré dny: 4. 8., 6. 8.

Ryby: Tíha emocí a jak ji uvolnit

Vaše citlivost bude silnější než jindy, blížící se úplněk vás může přetížit vnitřními pochybnostmi a zmatkem. Úzkost se může projevit v neklidu, přehnané aktivitě nebo neproduktivních myšlenkách. Pomůže fyzický pohyb: běh, chůze, tanec, cvičení. Nedělejte všechno najednou a neporovnávejte se s ostatními. Po úplňku se uleví.

Dobré dny: 4. 8., 8. 8.