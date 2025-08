Tato tři znamení mají největší šanci dožít se stovky i déle – patříte mezi ně?

1. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Natálie Kozak

Dlouhověkost není jen darem genetiky, ovlivňují ji i každodenní návyky, schopnost zvládat stres, míra vnitřního klidu. A věřte nebo ne, také povaha. Podle astrologie jsou některá znamení zkrátka předurčena k tomu, aby s přibývajícími léty neuvadala, ale naopak rozkvétala. Tato znamení mají podle hvězd na dlouhý a spokojený život ty nejlepší vyhlídky:

Býk: Síla trpělivosti a klidného rytmu

Býk je symbolem stability, vytrvalosti a schopnosti žít v souladu s rytmy přírody. Lidé narození v tomto znamení často vyhledávají jednoduchost, řád a požitky života, ale všeho s mírou. Býk není typem, který by přepínal síly. Ví, kdy zpomalit, kdy si odpočinout, kdy si dopřát.

Navíc bývá silně zakořeněný ve svém těle, pečuje o něj, naslouchá mu. A protože nemá rád chaos, vytváří si prostředí, které ho vyživuje a uklidňuje. To vše přispívá ke klidnějšímu stáří bez dramat a s pevnými vztahy.

Astrologové o něm říkají: „Je to znamení, které neztrácí půdu pod nohama a právě to ho může dovést až k dlouhověkosti s úsměvem na rtech.“

Panna: Vládne zdravému rozumu i střídmosti

Lidé ve znamení Panny bývají perfekcionisté, ale i výjimečně schopní pečovatelé o své zdraví. Zajímají se o výživu, prevenci, pohyb, jsou disciplinovaní. Mají hluboce zakořeněný pocit odpovědnosti za své tělo i mysl a máloco je vyvede z míry natolik, aby se o sebe přestali starat.

Navíc Panna miluje řád, což ve stáří, kdy je tělo zranitelnější, velmi pomáhá. Nepřehání, nehazarduje, pečlivě plánuje a vyhýbá se extrémům. A přestože někdy až moc přemýšlí a analyzuje, její cit pro detail a disciplínu je výjimečný.

Psychologicky vzato: Schopnost dodržovat zdravé návyky, plánovat a nepodléhat chaosu je staví vysoko na žebříčku těch, kdo se mohou dožít krásného a dlouhého stáří.

Kozoroh: Vydrží, co jiní vzdají

Kozoroh je archetyp starého mudrce- už jako dítě působí dospěle a s věkem se jeho kvality jen prohlubují. Lidé narození v tomto znamení bývají odolní, pracovití, ale hlavně houževnatí. Jsou schopní zvládat překážky s klidem a chladnou hlavou.

Mají pevnou vnitřní strukturu- řád, kázeň, ale i schopnost odříct si to, co by jim škodilo. Kozoroh totiž nehoní okamžité požitky. Hraje na dlouhou trať a v tom je jeho síla.

Navíc bývá duševně vyrovnaný, zodpovědný a má pevný systém hodnot. Takový životní postoj přirozeně podporuje psychické i fyzické zdraví. A i když na něj stáří někdy dolehne tíhou osamění, často právě v pozdních letech nachází hluboký smysl a klid.

Co je spojuje?

Tato tři znamení patří k zemskému živlu. A ten je stejně jako půda pevný, stabilní, výživný. Býk, Panna i Kozoroh umí hospodařit s energií, respektují přirozený řád a nestaví vzdušné zámky. Jejich životní síla spočívá v pomalém, tichém zrání.

Možná právě proto jim hvězdy předpovídají, že zestárnou s grácií, s jasnou myslí, nohama pevně na zemi a laskavým pohledem, který už dávno ví, co je v životě opravdu důležité.

Co říká astrologie?

Astrologie dlouhověkost nevnímá jako náhodný dar, ale jako souhru vrozených dispozic, životních návyků a duševního nastavení. Zemská znamení mají výhodu v tom, že jsou ukotvená, realističtější a stabilní a to jim pomáhá udržet si rovnováhu i tam, kde ostatní ztrácí směr.

I ve vysokém věku lze růst

Možná si říkáte- co když nejsem Býk, Panna ani Kozoroh? Nevadí. Každý z nás má všechna znamení ve svém horoskopu a každý z nás může pěstovat vlastnosti, které dlouhověkosti prospívají: klid, péči, laskavost k tělu i duši.

„Nejlepší čas zasadit strom byl před dvaceti lety. Druhý nejlepší je teď.“ A s dlouhým životem je to stejné. Hvězdy Vám ukazují směr, ale kroky jsou na Vás.