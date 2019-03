Hollywoodští chlupáči: Mají psí život jako z pohádky?

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: red

Kabelkové čivavy, pinčové, stále populárnější buldočci, ale i dogy nebo vlkodavové. Psi bohatých páníčků z Hollywoodu rozhodně nemají psí život. Jedí vybrané bio lahůdky v luxusních restauracích, pózují se svými majiteli na červeném koberci, létají zásadně první třídou a jejich manikúra stojí víc než průměrná měsíční výplata.

Psík bývalého modela a nyní návrháře interiérů a kreativního ředitele Roberta Sepúlvedy Jr. jménem Fuego, pětiměsíční kříženec čivavy a miniaturního pinče, opouští svého pána jen zřídka. Doprovází ho na ranní procházce po Runyon Canyonu a každý den s ním chodí také na terasu kavárny Kings Road Café v Hollywoodu. Sdílejí spolu dokonce i postel.

"Přináší mi tolik radosti," říká Sepúlveda, zatímco Fuego luxuje drobečky z avokádového toustu. "Když si oblékám ponožky, abych šel do posilovny, jednu mi ukradne a utíká s ní do vedlejší místnosti. A já si říkám: 'Jak může být ten drobeček tak roztomilý, tak k pomilování, tak neochvějně milující?'"

Sepúlveda neměl nikdy v úmyslu si pořídit psa - chtěl si jen vypůjčit nějakého křížence na jeden večer, aby ho doprovodil na premiéru dokumentárního seriálu Dogs (Psi) streamingové služby Netflix. Proto zavolal své kamarádce Lise Vanderpumpové z televizního pořadu Paničky z Beverly Hills, jejíž stejnojmenná psí nadace provozuje záchranné středisko pro psy.

Setkal se s Fuegem a zamiloval se. "Jednoduše jsem ho nedokázal vrátit," říká. "Jsem singl a je hrozně hezké, když vás někdo zahrne takovou láskou, když se vrátíte domů."

Zvířecí utěšitelé smí kamkoli

Ale nejsou to jen samotáři z Los Angeles, kdo na svoje psy nedá dopustit. Nárůst počtu psů, kteří jsou ve městě k vidění, může být dílem způsobený rostoucím počtem takzvaných psů-utěšitelů. Oficiálně patří do kategorie "zvířata pro emocionální podporu" (ESA), která svým majitelům poskytují terapeutické výhody prostřednictvím projevovaných citů a společnosti, čímž zmírňují úzkost, depresi, fobie a další potíže.

Jakmile je zvíře registrováno v této kategorii na základě dopisu od lékaře, terapeuta nebo dalšího zdravotního odborníka, dostanou majitelé v podstatě zelenou vzít své zvíře kamkoli - od letadla až po kancelář. Podmínkou je, aby se zvíře umělo chovat, nebylo v rozporu s pravidly letecké společnosti, nepáchlo a vědělo, co nemá dělat na koberci.

Zvířata pro emocionální podporu nemusí být jen psi. Například letecká společnost United Airlines loni odepřela právo nastoupit na palubu pávovi jménem Dexter, přestože byl registrovaný jako ESA. Ke smůle majitele ovšem překračoval velikostní limit stanovený leteckou společností.

Jsou jako děti

Pro mnoho majitelů jsou jejich mazlíčci pro emocionální podporu stejně milovaní jako děti. "Jakmile máte psa, změní vás to," říká Parisa Fowlesová-Pazdrová, která žije v Hollywood Hills s manželem Maxem a britským buldokem Mackintoshem, který je registrovaný jako ESA. "Z citového hlediska Mackeyho potřebuju. Je členem rodiny a znamená pro mě totéž, co by znamenalo dítě," říká.

Jednou týdně jde Mackey v přepočtu za 2400 korun do denního centra v D Pet Hotelu, kde je 550 čtverečních metrů prostoru na hraní a velká postel pro ty, kdo zůstávají přes noc. Dostává jídlo v bio kvalitě v přepočtu za 700 až 900 korun denně a jeho měsíční pojištění v přepočtu přijde na 5700 korun.

O minulých Vánocích s Maxem zabalili dárky pro Mackeyho a posadili se ke stromečku, aby si je rozbalili. "Jsme normální lidé, jen mu chceme dopřát co nejlepší péči," krčí Parisa rameny.