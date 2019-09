Holka, nebo kluk? Nové panenky jsou pohlavně neutrální

Zdravotní postižení je samo o sobě těžká životní zkušenost. A je o to horší, když se handicapovaným lidem kvůli nedomyšleným zákonům krátí příspěvky. Jedna z takových demotivujících norem se od března změní k lepšímu. více

Sklízíme to, co se dělo posledních 250 let. Náš systém vytvořil environmentální krizi a není schopen účinně řešit ani sociální nerovnosti, upozorňuje nastupující ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková. (První část rozhovoru ZDE). více