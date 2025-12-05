Holiday Ops 2026 přichází do World of Tanks, vedené Benedictem Cumberbatchem
5. 12. 2025 – 13:02 | Komerční sdělení | Inzerce
Zimní sváteční sezóna dorazila do World of Tanks se spuštěním Holiday Ops 2026, které poběží od 5. prosince 2025 do 12. ledna 2026. Letošní sváteční atmosféra září jasněji než kdy dřív díky bezchybnému vedení světově proslulého herce Benedicta Cumberbatche, jehož typický důvtip, inteligence a jemný humor udává tón celé akci.
S začátkem události budou hráči přeneseni do oslnivé Sváteční Vesničky, kde se ve dne odhalují útulné zasněžené scenérie a noc zase rozzáří oblohu pohádkovými světýlky, lampami a ohňostroji. Při vstupu hráči obdrží svůj první speciální sváteční dárek: Strv M/31, švédský lehký tank III. úrovně s plně vycvičenou posádkou a místem v garáži.
Hráči ve vesničce najdou také Adventní kalendář, kde se po otevření každého okénka odemknou nové dárky a překvapení. V Hlavním stanu vesničky přivítá hráče náš Sváteční ambasador, Benedict Cumberbatch, který jim zadá speciální úkoly, podělí se o životní moudra a inspirativní příběhy. Za jejich plnění získají tankisté jeho charakteristické kosmetické předměty – dva výrazné 2D styly, vlastní emblémy a tematické nápisy.
Středobodem události je Holiday Ops Challenge, 56 bitevních misí nabízejících skvělé herní odměny, včetně samotného pana Cumberbatche jako velitele tanku: klidného, strategického taktika, jehož hlas spíše vede než rozkazuje. Hráči mohou také získat unikátní emblémy a nápisy odrážející jeho velitelovu filozofii, výrazný 2D styl „Resolute“ s vojenským nádechem a Cumberbatchovy gadgety, sadu sběratelských 3D doplňků.
A pak oslava nabere ještě větší obrátky. Od 11. do 22. prosince se vrací oblíbené magické tanky v zábavném a svižném herním režimu Winter Raid. Letos se akce odehrává na dvou nových mapách. Jedna přenese hráče do hlubokého vesmíru se září hvězd a planet, zatímco druhá promění továrnu na dárky v sváteční bojovou arénu.
V režimu Winter Raid budou soupeřit tři týmy po pěti hráčích, aby doručili co nejvíce dárků na svou základnu. Každý velitel ovládne unikátní tank s vlastní rolí a speciálními schopnostmi. V každé bitvě hráči získají body, které lze směnit za bondy nebo exkluzivní 3D doplňky.
Připojte se k akci Holiday Ops 2026, plné zázraků, nezapomenutelných bitev a překvapení, a spojte síly s Benedictem Cumberbatchem, který do letošních oslav přináší svůj jedinečný šarm.