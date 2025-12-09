Fiala: Babiš dostane k dispozici Hrzánský palác, předání vlády bude hladké
9. 12. 2025 – 12:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi k dnešnímu jmenování předsedou vlády.
Do jmenování zbytku kabinetu bude mít podle něj Babiš k dispozici vládní Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice, připojili například poznámky k řešení jeho střetu zájmů či výzvy, aby přestal s nenávistí.
Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. "Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády ČR. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce," uvedl Fiala.
Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost ČR a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. "Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří," napsal na síti X.
Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. "Naopak - zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční, ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté - my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme," odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.
Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve Sněmovně většinu. "Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my," dodal.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. "Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády," napsal.