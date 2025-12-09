Těší se na návrat, v zákulisí to ale pořád vře. Hvězda Ulice: "Není všechno v pořádku"
9. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná herečka se těší na návrat do své ikonické role, třenice v zákulisí ale zřejmě ještě zcela neustaly.
Diváci oblíbeného seriálu Ulice si jistě vzpomenou na vlny, které celkem nedávno pouštěla do světa představitelka seriálové drbny Nyklové, Jaroslava Obermaierová.
Stěžovala si, že se s ní v seriálu najednou nepočítá, že místo pořádné role dostala nabídku jen na krátkou větu mimo kameru, kterou kvůli zachování vlastní cti odmítla, a že tak nejspíš dostala vyhazov, aniž by jí to kdo řekl.
Rovnou pak ještě neváhala obvinit vedení televize a produkci z politické nesnášenlivosti, protože byla přesvědčená, že za upozaděním její postavy stojí její politické preference.
Obermaierová je vášnivá podporovatelka komunistů a zdá se, že o tom nemá problém mluvit, kde to jen jde.
„To víte, že to tak je, že mě už nechtějí kvůli mým politickým názorům. Vždyť já už jsem ten poslední rok tam v Ulici byla už jen párkrát, protože už to vřelo,“ hlásila před časem pro magazín eXtra.cz.
Osočování si pak nenechali líbit někteří herečtí kolegové a nabídli vlastní úhel pohledu: „Všechno se změnilo po rozpoutání ruské války na Ukrajině. Jarka se bohužel absolutně zradikalizovala. A neumí snad ani deset vteřin hovoru vydržet bez toho, aby do něj nějak nenacpala své názory proti Ukrajině, pro Rusko a pro komunisty nebo další tyhle exempláře. Mám řadu přátel s úplně jiným politickým přesvědčením, a protože je mám ráda, tak se o tom nebavíme. Vyhýbáme se tomu, abychom spolu mohli vycházet. S Jarkou to bohužel nejde,“ reagovala například nejmenovaná kolegyně ze seriálu.
Od té doby ale uběhlo trochu času a bouře se, zdá se, uklidnila. Ačkoliv úplně nejspíš také nezmizela.
Tak či tak, Obermaierová potvrzuje, že se do Ulice vrátí: „Měla jsem takovou pauzičku a hrozně se tam těším, teď před Vánocemi,“ prozradila pro eXtra.cz.
Jak velká role to bude tentokrát, zatím neví. A o obsazení prý nebojovala, jen prostě čekala: „Text ještě nemám. Mám smlouvu ještě na tenhle rok. Byly tam jiné příběhy, je tam hrozně moc lidí, takže to přišlo zase spíš tak nějak samo,“ vysvětlila.
Politiku za svou pauzou najednou nevidí: „Všichni novináři si vždycky rádi vymýšlejí. Něco se asi stalo, ale nemyslím si, že tady byl ten důvod,“ popřela své vlastní extempore.
Za všechno prý může hlavně věk: „Prostě se to v tu chvíli nehodilo, protože proč ukazovat staré lidi, když můžou ukázat mladé lidi,“ uvedla.
Jisté tahanice ale pořád existují a Jaroslava to na přímý dotaz neodmítla. Rozpovídat se ale také nechtěla: „No není všechno v pořádku, ale o tom radši nebudu mluvit.“