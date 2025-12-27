Hokejisté Pardubic porazili Třinec 5:3, rozhodli ve třetí třetině
27. 12. 2025 – 6:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic porazili v 34.kole extraligy Třinec 5:3 a upevnili si vedení v soutěži. Na druhé Karlovy Vary má Dynamo náskok čtyř bodů.
Východočeši duel proti Ocelářům rozhodli ve třetí třetině, kterou vyhráli 4:1. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích, kteří ovládli čtvrtý z posledních pěti utkání a ve všech bodovali, podílel útočník Roman Červenka.
První velkou šanci Východočechů ještě brankář Ocelářů Mazanec zlikvidoval, když si poradil se střelou Mikliše i dorážkou Vondráčka. Ve 12. minutě už ale Dynamo vedlo, když Červenka ideálně našel Hájka a pardubický obránce přesnou střelou mezi kruhy otevřel skóre utkání. Hosté mohli vyrovnat v 19. minutě, brankář Will ale střelu Hudáčka zlikvidoval.
Pardubičtí byli aktivní i ve druhé třetině, úvodní šance Červenky ovšem gólem neskončily. Ve 27. minutě naopak udeřili Oceláři. Po střele Hudáčka se k puku dostal Hrehorčák, vyjel zpoza branky a procpal puk za Willa. Vzápětí následovalo první vyloučení zápasu, na trestnou lavici zamířil pardubický Sobotka. Třinci se nejprve v početí výhodě nevedlo, v oslabení střílel Stránský, ale souběžně s koncem trestu se Oceláři dočkali. Ukázkovou souhru zakončil zblízka Hudáček.
Pardubice měly řadu dalších šancí, ale Třinec dál držel těsně vedení. Mazance nepřekonal ani Sobotka, ve 38. minutě v rychlém sledu neuspěli Lauko a Červenka. Poměr střel na branku ve druhé třetině byl 20:3 pro Pardubice, přesto skórovali pouze hosté. A to hned dvakrát a otočili průběžný stav na 2:1 z pohledu Třince.
Třetí část zahájili Pardubičtí v početní výhodě, která byla ještě vylepšena po vyloučení Musila. Dynamo hrálo v pěti proti třem, když Červenka oslovil Košťálka, jehož dělovka skončila v třinecké brance. Bylo vyrovnáno, ale ne na dlouho. Ve 45. minutě zakončil opět po rychlém vyjetá zpoza branky Michal Kovařčík a puk domácí odpálili až těsně za brankovou čárou.
Pardubice opět vyrovnaly za necelé tři minuty, když z ideální střelecké pozice mířil přesně obránce Ludvig. V 52. minutě pak rozehráli domácí další přesilovku, když hosté hráli v šesti. Po přihrávce Gazdy se u třinecké branky prosadil Sedlák a upravil na 4:3 pro domácí. Oceláři v závěru odvolali brankáře, vyrovnat ale nedokázali. Naopak poslední slovo měl nejproduktivnější hráč soutěže Červenka.