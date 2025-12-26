Slevové šílenství startuje: E-shopy útočí na vaše peněženky, nenechte se napálit
26. 12. 2025 – 17:18 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Sotva utichly koledy a oschl balicí papír, české obchody spustily masivní útok na peněženky zákazníků. Povánoční výprodeje jsou v plném proudu a obchodníci slibují slevy, ze kterých se točí hlava. Lákají na levné mobily, lednice i vybavení do posiloven, aby uspokojili novoroční předsevzetí. Odborníci však varují – za lákavou cenovkou se může skrývat zastaralý šunt nebo jen šikovný trik s čísly.
Rotopedy i pračky za hubičku?
Největší hráči na trhu jako Alza nebo Datart nenechali nikoho vydechnout a slevy odpálili hned po Štědrém dni. Lidé se po svátcích tradičně vrhají na sportovní vybavení, aby vykompenzovali vánoční hodování, nebo utrácejí finanční dárky, které našli v obálkách pod stromečkem. „Všichni víme, jaké to je po svátcích – chceme se dostat do formy a najít si zábavu na dlouhé zimní večery. Proto je mezi lidmi nejžádanější sportovní vybavení nebo kosmetika. Zájem ale přetrvává i o domácí spotřebiče,“ potvrdila pro Novinky Eliška Čeřovská, mluvčí Alzy.
Obchodníci moc dobře vědí, že zatímco před Vánoci jsme kupovali drobnosti pro radost, teď přichází čas na „těžkou váhu“. Do popředí se dostávají lednice, myčky a televizory. Petra Psotková z Datartu k tomu dodává: „V průběhu slevových akcí se zvýšený zájem tradičně soustředí na velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice, pračky, myčky či televizory. Vyšší poptávku lze očekávat také u mobilních telefonů, příslušenství a další elektroniky, zejména v povánočním období, kdy zákazníci často využívají finanční dárky.“
Pozor na ležáky ve skladech
Nenechte se ale opít rohlíkem. Výprodej často slouží obchodníkům k tomu, aby vyčistili sklady od zboží, které už nikdo nechce, nebo od starých modelových řad, které už neodpovídají dnešním nárokům. Pokud sáhnete po levném notebooku nebo telefonu, může se stát, že koupíte techniku, která byla „in“ před třemi lety.
Vojtěch Poleno z webu Zboží.cz nabádá k opatrnosti: „Ve výprodejích mnoho spotřebitelů nakupuje hlavně větší a dražší spotřebiče a produkty, na které třeba dostali od rodiny finanční příspěvek k Vánocům. Vždy je dobré si porovnat ceny zboží na různých e-shopech.“ Podle něj je klíčové ověřit, zda zlevněné modely nejsou jen špatně hodnocené kusy, kterých se prodejce potřebuje zbavit. „Je vhodné si proto zjistit, zda zlevněné zboží starších modelových řad opravdu odpovídá současným standardům. Doporučujeme srovnat parametry zboží s nejnovějšími produkty a pročíst nezávislé recenze zákazníků,“ dodává Poleno.
Past na důvěřivce: Sledujte zákonnou cenu
I když zákon prodejcům nařizuje uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dní, realita může být u některých obchodníků všelijaká. Slevy padesát procent vypadají na letácích skvěle, ale realita bývá často skromnější. Tereza Genserková ze spotřebitelské organizace dTest radí tvrdý přístup k ověřování slev: „Spotřebitelům doporučujeme se vždy podívat, zda je na akční cenovce jasně uvedena nejnižší cena za posledních 30 dní a zda je sleva počítána opravdu z ní. Pokud ne, nelze ověřit, že je skutečná.“
Na velké akce se chystá i Planeo, které hlavní vlnu spustí až s Novým rokem. Marketingový ředitel Dominik Dolejš očekává velký nápor: „Lednové prodeje se mnohdy pohybují na úrovni předvánočních týdnů, což očekáváme i nyní.“ Pokud tedy plánujete nákup, mějte oči na stopkách, srovnávejte ceny a nenechte se zlákat prvním křiklavým nápisem „Sleva“.