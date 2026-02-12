Hokejisté na úvod olympijského turnaje nestačili na Kanadu, prohráli 0:5
12. 2. 2026 – 20:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání na olympijských hrách v Miláně s favorizovanou Kanadou 0:5.
Vyrovnaný stav drželi až do závěrečných sekund první třetiny, kdy otevřel skóre Macklin Celebrini. Třemi nahrávkami se pod výhru podepsal Connor McDavid. Čisté konto vychytal díky 26 úspěšným zásahům Jordan Binnington.
Reprezentační kapitán Roman Červenka, jenž startuje už na páté olympiádě, 219. startem v národním týmu vyrovnal českého rekordmana Davida Výborného.
Dalším soupeřem svěřenců kouče Radima Rulíka ve skupině A bude v pátek Francie, která dnes podlehla Švýcarsku 0:4. Utkání začne v 16:40.
Kanaďané začali aktivně a už v prvních sekundách byl v permanenci gólman Dostál. Na začátku třetí minuty navíc fauloval Sedlák. V přesilovce měl obrovskou šanci kanadský kapitán Crosby, jenž usiluje o třetí olympijské zlato, Dostál však skvěle zasáhl a schoval puk do lapačky.
V osmé minutě ho sice překonal MacKinnon, ale Suzuki si těsně před přihrávkou zakončujícímu střelci pomohl podražením a místo gólového manka hráli Češi přesilovku, v níž si však větší možnost nepřipravili.
Ve 12. minutě skončila těsně vedle Suzukiho teč, další šance měli Horvat a Marchand. Na druhé straně Nečas zkusil zakončení mezi nohy, ale Binnington jeho úmysl dobře přečetl.
V 19. minutě se dostal k dorážce Kämpf, na ledě natažený Binnington však velkou šanci zlikvidoval a zasáhl lapačkou. Když už se zdálo, že třetina, která skončila na střely na branku 11:11, bude bez gólů, sklepl v čase 19:54 Makarův pokus ze vzduchu mimo Dostálův dosah devatenáctiletý Celebrini.
V úvodu druhé části o sobě dal znovu vědět McDavid, ale Dostál byl připravený. Zahanbit se nenechal ani jeho protějšek Binnington při obrovské příležitosti Pastrňáka. Celebriniho ránu vytěsnil Dostál i s trochou štěstí horním okrajem betonu.
Pak už Kanaďané znovu udeřili. Ve 27. minutě Marner přehodil ležícího Špačka a Stone do prázdné branky snadno zvýšil na 2:0. Jen o chvilku později zazářil zákrokem zápasu Dostál. McDavid s Hagelem jeli dva na jednoho - český gólman kryl McDavidovo zakončení betonem, následnou dorážku zastavil lapačkou.
Šimkovu nabídku na teč pak přesměroval těsně vedle Kämpf. Jen o chvilku později slavili Kanaďané potřetí. Horvat prolétl středem českou defenzivou a chytrým zakončením mezi betony zvýšil na 3:0.
Pro třetí dějství zamíchal kouč Rulík sestavou, jenže v pohodě hrající Kanada získala s třetím vstřeleným gólem klid a dění na ledě měla čím dál více pod kontrolou. Ve 44. minutě mohl přesto oživit naděje národního týmu Hertl, jeho dobře mířený pokus však Binnington vytěsnil hřbetem lapačky.
Ve 48. minutě přišlo definitivní razítko na triumf zámořského celku. Na trestnou lavici musel Kubalík a Kanaďanům stačilo 13 sekund, aby přesilovku využili. Po skvělé souhře poslal McDavidovu nahrávku zblízka do odkryté branky MacKinnon. V 54. minutě pak dovršil výsledek tečující Suzuki.