Hloupí a zkorumpovaní politici skončí. Stát budou řídit roboti

autor: Pavel Jégl

Jste znechuceni politiky? Nejste sami. Mezi obyvateli západních zemí je tento pocit častý. Mnohým z nich proto není proti mysli, aby jejich stát řídila umělá inteligence – roboti. Vyplývá to z pozoruhodné sondy mezi Evropany.

Svět vstupuje do éry průmyslu 4.0 (čtvrté průmyslové revoluce). Po chytrých telefonech vznikají chytré digitalizované továrny, připomínající laboratoře. Čím dál víc práce zastanou automaty, a to nejen práce mechanické a rutinní, ale také kontrolní, a dokonce řídící.

Nemohli by tedy roboti, přesněji řečeno umělá inteligence, také řídit stát?

Proč ne, když dokážou řídit firmu... Andrej Babiš přece říká, že řídí stát jako firmu. Takže velký rozdíl by v tom být neměl.

Robotí politika

Mnozí Evropané mají mizivou důvěru v některé politiky, někteří jsou přesvědčeni, že horší zástupce lidu by snad už ani nemohli mít. Vyplývá to například z průzkumů zveřejněných tady i zde.

Také proto výzkumníky z Centra pro správu změn soukromé IE univerzity ve španělské Segovii napadlo položit lidem otázku, zda by nechali o klíčových tématech rozhodovat vyspělé roboty. Odpovídali na ni respondenti v osmi státech Evropské unie – ve Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Británii. Výsledky jsou patrné z grafu.

Výsledek (viz grafika) výzkumníky překvapil: Čtvrtina dotázaných dala přednost robotům. V Nizozemsku preferovalo roboty dokonce 43 procent dotázaných, V Británii a v Německu víc než třicet.

Čísla jsou tak vysoká, že je podle výzkumníků nelze vykládat jako důvěru k umělé inteligenci, ale jako nedůvěru k politikům a k systému zastupitelské demokracie.

"Tento způsob myšlení, který patrně souvisí s rostoucí nedůvěrou občanů vůči vládám a politikům, představuje významné zpochybnění evropského modelu zastupitelské demokracie, zpochybňuje samotný pojem suverenity," cituje magazín PR Newswire Diega Rubia, výkonného ředitele Centra pro správu změn.

Je ohrožen i váš džob?

Zmíněný průzkum španělského institutu (zde v pdf) se týkal nejen přístupu k 'automatizaci ' politiky, ale obecně postojem veřejnosti k umělé inteligenci a digitalizaci.

Sonda ukázala, že 56 procent obyvatel zmíněných zemí se obává toho, že je roboti připraví o práci. Na 70 procent z nich vyslovilo přání, aby vlády regulovaly automatizaci v továrnách, obchodě i na úřadech.

Tato čísla jsou v protikladu se smířlivostí s roboty v politice. Nepochybně se v nich odrážejí obavy ze ztráty zaměstnání.

Digitalizace a robotizace nás v budoucnu vskutku mohou připravit o práci tam, kde bychom to ještě nedávno nečekali. Mohou nás přinutit k tomu, abychom se přeškolili.

Vesměs se předpokládá, že automaty berou rutinní jednoduchou práci dělníkům. Jenže samořiditelná auta už nebudou potřebovat řidiče, sofistikované programy vezmou džob kancelářským asistentkám, pojišťovacím agentům, bankéřům na nižších pozicích...

Odpověď na otázku, nakolik je automatizací ohrožena právě vaše profese, můžete najít na webu Will Robots Take My Job (tady). Výpočet je proveden Gaussovým klasifikátorem pravděpodobnosti a pracuje s daty, která shromáždili Carl Benedict Frey a Michael Osbourne z Oxfordské univerzity.

Politici tam nejsou. Takže poslanci mohou být klidní. Zatím.

Roboti do vlády a parlamentu

Umělá inteligence je na rozdíl od mnoha politiků neúplatná. Umí řešit sofistikované ekonomické a technické úkoly, což většina zákonodárců nesvede.

V ekonomických a technických resortech by roboti mohli uspět. Co ale etika? Jak by roboti rozhodovali o eutanazii? Anebo sociální témata. Bude mít umělá inteligence soucit se starými a nemocnými?

"Zastánci volného trhu a odpůrci byrokracie by s roboty nejspíš velký problém neměli. Levice, která vymýšlí sociální programy, a stoupenci participativní demokracie, referend a občanských iniciativ by ale z robotů-politiků nadšeni nebyli," píší v příspěvku o umělé inteligenci v politice na webu IFL Science Frank Mols a Jonathan Roberts, profesoři z Queenslandské univerzity v australském Brisbane.

V závěru svého článku akademici upozorňují: "Když příště uslyšíte komentátora, jak říká o nějakém politikovi, že je necitlivý robot, nezapomeňte, že možná jednoho dne budou někteří z politiků roboti!"