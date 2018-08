Úspora, nebo jen reklama? V restauraci roboti zcela nahradili číšníky

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Roboti připravují pizzu, obsluhují na recepci nebo také hovoří na summitech o svých právech. A malí, nepříliš vzhlední roboti vypadající jak přepravka, nahradili v šanghajské restauraci číšníky.

Malý robot přijíždí ke stolu, odstraňuje poklop z plexiskla, odhalí pokrm z raků a mechanicky popřeje dobrou chuť. V této futuristické restauraci v Šanghaji nahradily číšníky automaty. S takovou koncepcí chce čínský řetězec Alibaba modernizovat služby v zemi, kde se do obchodu stále více zavádí umělá inteligence a roboti. S restauracemi Robot.He a s automatizovanými skříňkami o rozměru mikrovlnky, které popojíždějí po kolejničkách a donesou jídlo zákazníkovi, hodlá Alibaba zvýšit efektivitu práce a snížit pracovní náklady.

"V Šanghaji stojí jeden číšník až 10 tisíc jüanů (skoro 33 tisíc Kč) měsíčně. Za rok to jsou statisíce jüanů. A to potřebujete dvě směny číšníků," řekl Cchao Chaj-tchao z Alibaby, který stál u zrodu koncepce. "U robotů nepotřebujeme dvě směny a mohou být ve službě denně," dodává.

Restaurace Robot.He patří pod řetězec poloautomatizovaných supermarketů Hema, kde si zákazníci plní nákupní košíky pomocí mobilní aplikace a svůj nákup dostávají prostřednictvím běžícího pásu u pokladny nebo jim je zboží dodáno až domů.

Spíš reklama, než nový trend

Všech 57 supermarketů Hema ve 13 čínských městech bude mít brzy svůj restaurant Robot.He. Podle expertů tato koncepce slouží spíš jako reklama technologické firmy Jacka Ma, než jako nový model obchodu v zemi, kde je cena práce poměrně nízká.

Tyto restaurace jsou však typické pro prudký rozvoj nových technologií v zemi, která se na popud vlády rozhodla stát se lídrem v oboru umělé inteligence. U mnoha nákupů je dnes běžné placení z mobilního telefonu a rostoucí počet obchodů, od lékáren až po knihkupectví, se již obejde bez pokladny.

Konkurent Alibaby, společnost JD.com, chce rovněž do roku 2020 otevřít 1000 restaurací, kde by jídla připravovali a servírovali roboti. A podobně jako Amazon ve Spojených státech, tak i JD.com a další čínské podniky hodlají dodávat zboží pomocí bezpilotních strojů. Všechny tyto inovace by jim mohly umožnit snížit náklady, neboť dosavadní silný růst internetového obchodu v Číně začíná stagnovat.

Co nejnižší náklady

"Dříve všichni usilovali o rychlou expanzi. Růst však skončil a všichni se nyní soustřeďují na lepší fungování," říká expert na čínský obchod u společnosti Bain & Company Jason Ting. "Jde o to snížit náklady a zlepšit služby. Tyto technologie tomu mohou napomoci," soudí.

V restaurací Robot.He si hosté rezervují stoly a objednávají jídlo pomocí mobilní aplikace. Novinka přitahuje lidi a před restaurací vznikají dlouhé fronty, protože každý se chce dát obsloužit robotem.

Třiatřicetiletá Ma I-wen přišla s desítkou kolegů. "Všichni rádi jíme a chtěli jsme vyzkoušet jídlo nedaleko naší kanceláře. Myšlenka, aby robot podával jídla, je novátorská a my to chceme vidět na vlastní oči," svěřuje se.

Roboti sice umožní ušetřit na zaměstnancích, ale nenahradí je, soudí profesor Wang Che-šeng z univerzity Ťiao-tchung v Šanghaji. Ceny robotů jsou podle něho příliš vysoké na to, aby se roboti rozšířili. Pokud ovšem nebude cena práce dál růst. "Jestliže cena práce bude pokračovat v růstu, roboti to vynahradí," říká.