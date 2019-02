I roboti mají předsudky. Kdo za to může?

Možná psychicky narušený muž z Bangladéše se dnes podle místních úřadů pokusil unést letadlo národní letecké společnosti Biman. Podle bangladéšského poslance, který byl na palubě stroje, měl únosce střelnou zbraň a pokusil se proniknout do kokpitu. Stroj mířící z metropole Dháky do Dubaje ve Spojených arabských emirátech nouzově přistál ve druhém největším bangladéšském městě Čitágáon.

Piráti připravili novelu zákona, kterou by se měl snížit maximální poplatek za předčasný přechod zákazníka k jinému mobilnímu operátorovi. Dnes to uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

