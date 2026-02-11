Harry Potter by zíral. Tohle je skutečný famfrpál 21. století
11. 2. 2026 – 13:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Více než deset tisíc hráčů, přes tisíc týmů a aréna plná létajících dronů. Finále dronového fotbalového šampionátu v Čcheng-tu ukázalo, že sport budoucnosti se může odehrávat ve vzduchu a připomínat skutečný famfrpál ze světa Harryho Pottera.
Když se v Čcheng-tu rozezněly startovní signály a nad hřištěm se poprvé roztočily desítky vrtulí, bylo jasné, že nepůjde o obyčejný sportovní víkend. Ve vzduchu se místo míče proháněly kulové drony, tribuny sledovaly rychlé manévry pilotů a atmosféra připomínala směs technologického veletrhu a fotbalového šampionátu. Finále Ablefly National Drone Soccer Championship, první dronový fotbalový turnaj na světě s více než 10 000 účastníky, proměnilo jihozápadní čínské město v laboratoř budoucnosti sportu.
Do třídenního klání se zapojilo 1 116 týmů z Číny i ze zahraničí. Organizátoři jej představili jako první turnaj bezpilotních letounů, který dosáhl měřítka deset tisíc soutěžících najednou. Nešlo jen o čísla. Šlo o demonstraci toho, jak rychle se může z technologické novinky stát masový fenomén, který propojuje studenty, amatérské sportovce i profesionály z oblasti vývoje a inženýrství.
Pravidla jsou na první pohled jednoduchá. Piloti musí manévrovat s drony uzavřenými v ochranných kulových rámech o průměru 20 centimetrů skrz branku soupeře zavěšenou ve vzduchu. Ve skutečnosti však jde o komplexní souboj reflexů, taktiky a precizní práce s řízením. Rychlá vzdušná hra si vysloužila přirovnání k reálné verzi famfrpálu z příběhů o Harrym Potterovi. I tady se body získávají ve vzduchu, i tady rozhoduje souhra týmu a rychlé reakce. Jen místo košťat drží hráči ovladače a místo zlatonky sledují světelné indikátory a stabilitu letu.
Rekordní soutěžní maraton
Turnaj probíhal podle postupného vyřazovacího systému a zápasy se hrály každý den od 8:30 do 20:00. Skupinová fáze a první vyřazovací kola zredukovaly počet týmů z 1 116 na 558. Křížová eliminace následně zúžila pole na 279 účastníků. V závěrečný den prošly nejlepší týmy dalšími koly až do finálové šestnáctky, kde systém každý s každým a následné hodnocení určily konečné pořadí včetně prvních tří míst.
Nabitý harmonogram byl tvrdou zkouškou vytrvalosti pilotů i jejich schopnosti spolupracovat pod tlakem. Každý zápas znamenal desítky rychlých rozhodnutí, okamžité reakce na kolize a neustálé přepočítávání strategie. Aby byl zajištěn férový průběh, nasadili organizátoři 242 certifikovaných rozhodčích. Ti dohlíželi na pravidla, správnost bodování i bezpečnostní standardy. Jejich koordinovaná práce umožnila odehrát stovky utkání bez ztráty tempa a bez narušení soutěžní integrity.
Technologie jako nový městský sport
Finále v Čcheng-tu ukázalo, že dronový fotbal už dávno není okrajovou zábavou několika technologických nadšenců. Silný zájem projevili studenti, hobby piloti i odborníci z oblasti letectví a robotiky. Mnozí účastníci brali turnaj zároveň jako sportovní výzvu i technologickou prezentaci vlastních řešení. V reálných zápasových podmínkách týmy ladily řídicí algoritmy, zlepšovaly stabilitu letu a testovaly systémy zvládání kolizí.
Událost zároveň potvrdila pověst Čcheng-tu jako města otevřeného novým spotřebitelským technologiím. Organizátoři jej označili za ideální prostředí pro propojení technologií a sportu díky silné inovační kultuře a aktivní mladé generaci. Soutěž posloužila jako praktická ukázka toho, jak lze nízkoletové letecké systémy přiblížit běžnému publiku a začlenit je do veřejného života.
Na hladkém průběhu akce se podílelo více než 200 dobrovolníků zapojených do mládežnického programu Little Green Pepper. Univerzitní studenti pomáhali s registrací týmů, měřením času, zapisováním výsledků i technickým zajištěním provozu. Díky nim se podařilo zvládnout logistiku tisíců účastníků a desítek paralelních zápasů.
Finále tak nebylo jen korunováním vítězů. Stalo se symbolem nové éry, v níž se sport odehrává nejen na trávníku, ale i ve vzduchu, a kde se fantazie inspirovaná světem Harryho Pottera mění v realitu řízenou čipy, senzory a algoritmy. Pokud měl famfrpál zůstat jen literární představou, Čcheng-tu ukázalo, že lidská tvořivost dokáže i ty nejodvážnější nápady přenést z knih do skutečného světa.